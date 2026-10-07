Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Alanya'da temaslarda bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Özdağ, programı kapsamında geldiği Alanya'da, ilçe teşkilatını ziyaretinin ardından esnafla sohbet etti, bir kafede gençlerle buluştu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Özdağ, 3 günlük bir saha buluşması için Alanya'dan başlayarak Antalya merkez, Manavgat ve tekrar Antalya merkezde cumartesi gününe kadar temaslarda bulunacaklarını söyledi.
Bu ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya geleceklerini anlatan Özdağ, "Sivil toplum örgütleriyle toplantılar düzenleyeceğiz. Gençlerle bir araya geleceğiz. Çiftçilerle bir araya geleceğiz. Sanayici iş adamlarıyla görüşmelerde bulunacağız." dedi.
Türkiye'nin gündeminde çok ağır meselelerin eş zamanlı olarak bulunduğunu ifade eden Özdağ, "Zafer Partisi olarak seçimlere hazırız. Erken, genç, çok erken, ne zaman yapılırsa yapılsın hazırız." diye konuştu.
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