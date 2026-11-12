Bakan Kacır: Sanayi gücümüzü korumaya ve geliştirmeye kararlıyız (2)

'DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen ve COP31 kapsamında resmen başlatılan En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşme Destek Mekanizması (LDC-GIF) tanıtım töreni yapıldı. Etkinlikte LDC-GIF'ın en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yeşil sanayi projelerini hayata geçirmelerini kolaylaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen LDC-GIF Lansman Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, LDC-GIF'ın, kurumların veya yeni finansal sistemlerin kalkınmanın üç temel unsuru kaynak, finansman ve bilgi birikimini bir araya getirmeyi amaçladığını anlattı. Ulusal olarak belirlenmiş öncelikleri, ilgili teknolojileri, proje hazırlık desteğini ve mevcut finansal mekanizmaları birbirine bağlayacak, LDC-GIF'ın erken sonuçlar elde etmek için spesifik bir fırsat sunduğuna değinen Bakan Kacır, “Bu yaklaşım, Küresel Yeşil Sanayileşme Raporu'nda ana hatlarıyla belirtilen en az gelişmiş ülkeler için yeşil sanayileşmeyi tam olarak desteklemektedir. Somut eylem ve talep odaklı bir yaklaşım aracılığıyla LDC-GIF, kimlik kazandırılmış ihtiyaçların canlı projelere ve canlı projelerin yatırımlara dönüşmesini sağlayabilir. Her şeyden önce, ulusal sahiplenme bu mekanizmanın başarısı için esastır. En az gelişmiş ülkelerin bu girişimdeki ilk adımları özellikle önemlidir. Bugün burada sunduğumuz ortak girişim, kurucu ortaklarımızın bu girişime olan güvenini ve bu uygulamaya katkıda bulunma isteklerini yansıtarak kapsamlı bir iş birliği için ortak bir çerçeve oluşturmaktadır" diye konuştu.

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En az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik kanıtlanmış pratiklerin uygulanmasını birlikte hızlandırabileceklerini dile getiren Bakan Kacır, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; organize sanayi bölgeleri, imalat, girişim desteği ile yeşil ve dijital dönüşüm konularındaki deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Bu lansmanla odak noktamız uygulamaya kayacaktır. Sahadaki somut sonuçlar üretecek pratik girişimler geliştirmek için ortaklarımızla çalışacağız. Bugüne kadar 8 ülke, 8 uluslararası kuruluş ve 4 uluslararası finans kuruluşu, kurucu ortaklar olarak LDC-GIF ailesine katılmıştır. Birlikte, yeşil sanayileşmeyi kalkınma ihtiyaçları, büyüme beklentileri ve daha güçlü iklim direnci için mükemmel bir uyum haline getirebiliriz."