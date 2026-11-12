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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Rus bakandan, Çin ve Rusya hakkında karbon düzenlemeleri konusunda daha yakın bir uyum yorumu

        Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov, Rusya ve Çin'in, emisyon ticareti mekanizmaları ve ürünlerin karbon ayak izini ölçmeye yönelik yaklaşımlar da dahil olmak üzere, karbon düzenleme sistemlerini birbiriyle daha uyumlu hale getirmek için çalıştığını vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Rus bakandan, Çin ve Rusya hakkında karbon düzenlemeleri konusunda daha yakın bir uyum yorumu

        Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov, Rusya ve Çin'in, emisyon ticareti mekanizmaları ve ürünlerin karbon ayak izini ölçmeye yönelik yaklaşımlar da dahil olmak üzere, karbon düzenleme sistemlerini birbiriyle daha uyumlu hale getirmek için çalıştığını vurguladı.

        Reshetnikov, Antalya'da düzenlenen COP31'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Moskova ve Pekin'in iklimle ilgili düzenlemeler konusunda yakın bir işbirliği içinde olduğunu belirten Reshetnikov, COP31 marjında da iki ülkenin görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

        Reshetnikov, "Emisyon ticareti sistemlerimizi nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi, ürünlerin karbon ayak izi kavramını nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi ve aynı standartları nasıl kullanabileceğimizi inceliyor ve tartışıyoruz." dedi.

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        Her ne kadar iki ülke aynı çerçeveleri benimsemese de uzun vadeli hedefin birbiriyle yakından uyumlu karbon düzenleme sistemleri oluşturmak olduğunu söyleyen Reshetnikov, "Tek bir sistem olmasa bile, en azından ülkelerimizin ekonomilerinin çıkarlarına hizmet edecek, birbirine çok benzeyen düzenleme sistemleri oluşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu tür bir uyumun zaman alacağını vurgulayan Reshetnikov, henüz başlangıç aşamasında olduklarını vurguladı.

        Reshetnikov, Avrupa Birliği'ni (AB), iklim politikasını uluslararası rekabette zorlanan sanayi kollarını korumak için kullanmakla itham ederek "İklim eylemi adı altında uygulamada çok fazla ticari engeller konuluyor. Bunu, bu zorlukların üstesinden gelmeye yönelik samimi bir istek olarak değil, sadece küresel pazarda rekabet gücü olmayan ekonomi sektörlerini korumaya yönelik bir girişim olarak görüyoruz." diye konuştu.

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        - Rusya'nın AB'ye DTÖ nezdindeki itirazını değerlendirdi

        Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde Rusya'nın, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (CBAM) karşı bir tartışma başlattığına işaret eden Reshetnikov, enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa sanayilerinin uluslararası pazarlardaki konumunu zayıflatmasının ardından, bu önlemin Avrupa sanayilerini rekabetten korumayı amaçladığını savundu.

        Reshetnikov, Avrupa’daki elektrik fiyatlarının 2022’den bu yana yaklaşık yüzde 50 arttığını ve ABD’deki fiyatların yaklaşık iki katı seviyesinde olduğunu savunarak, otomotiv ve kimya başta olmak üzere Avrupa sanayisi üzerindeki bu baskının nedeninin, Rus enerjisinden uzaklaşılması sonucu artan enerji fiyatları olduğunu kaydetti.

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        "CBAM, tam da iklim bahanesiyle Avrupa iç pazarını korumaya yönelik bir girişimdir." yorumunda bulunan Reshetnikov, CBAM'ın DTÖ kurallarına aykırı olduğunu çünkü tedarikçiler arasında ayrımcılık yaptığını söyledi.

        Moskova’nın DTÖ’ye yaptığı itirazın, çevresel ve diğer ticari olmayan hususların uluslararası ticaret kurallarına dahil edilmesinin sınırlarını netleştirmeyi amaçladığını söyleyen Reshetnikov, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanmasında ve emisyon azaltımlarının tanınmasında, Paris Anlaşması’nın 6. maddesi kapsamındaki mekanizmalar da dahil olmak üzere, ortak yaklaşımlar benimsenmesi çağrısında bulundu.

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        - Batı'nın yaptırımlarının Rusya'nın iklim çalışmalarını yavaşlattığını savundu

        Reshetnikov, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının iklim çalışmalarına etkisine ilişkin, "Batı'nın uyguladığı yaptırımlar süreci kesinlikle yavaşlattı. Bu yaptırımlar bir engel teşkil ediyor ve iklim gündeminin etkili bir şekilde hayata geçirilmesine kesinlikle yardımcı olmuyor." görüşünü paylaştı.

        Moskova'nın yine de iklim yasaları çıkardığı, emisyon raporlama sistemleri kurduğu ve iklim projeleri yürüttüğüne işaret eden Reshetnikov, ülkesinin kısıtlamaların üstesinden gelerek iklimle ilgili proje geliştirmek için BRICS ülkeleri ve diğer Avrasyalı ortakları ile çalıştığını aktardı.

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        Rusya'nın COP31'deki önceliğinin teknolojik tarafsızlığa dayalı adil ve pragmatik bir enerji dönüşümü olduğunu vurgulayan Reshetnikov, ülkelerin tek bir küresel modeli uygulamak zorunda bırakılmak yerine, ekonomik koşullarına göre emisyonları azaltmanın en etkili yollarını seçmelerine izin verilmesi gerektiğini savundu.

        Reshetnikov, yenilenebilir enerjinin yanı sıra kullanılmaya devam edilmesi gereken seçeneklere örnek olarak doğal gaz ile karbon yakalama ve depolama teknolojilerini göstererek, gelişmekte olan ülkelere pahalı enerji çözümlerinin dayatılmasının sanayileşmeyi, altyapı gelişimini ve yaşam standartlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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        Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte artan enerji talebine de işaret eden Reshetnikov, "Enerji bu konudaki en büyük sorun haline dönüşebilir." dedi.

        - Türkiye'nin COP31 yaklaşımını övdü

        Reshetnikov, Türkiye'nin COP31 organizasyonu hakkında da "Türk dostlarımıza takdirimizi sunmalıyız, çünkü COP31’i düzenlemek için muazzam bir yük üstlendiler." yorumunda bulundu.

        Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benimsediği COP31 yaklaşımını da memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Reshetnikov, "Türk tarafının yaklaşımı özellikle ilgi çekicidir, zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği altındaki hükümetiniz ve yetkilileriniz, gerçekten somut sonuçlara yol açacak, olabildiğince pratik bir yaklaşıma odaklanmış durumdadır." diye konuştu.

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        Reshetnikov, Türkiye’nin "tartışmalardan somut eyleme" geçilmesine verdiği öneme de işaret ederek, uluslararası iklim müzakerelerinin sürekli yeni hedefler açıklamak yerine mevcut taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanması gerektiğini belirtti.​​​​

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