Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'de dünya liderlerini karşıladığı yol Konya'nın yüksek teknolojisiyle hazırlandı Konya'da geliştirilen yenilikçi çevre teknolojisi Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonunu uluslararası platforma taşıdı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen COP31'de dünya liderlerinin kullandığı güzergahta yüksek teknoloji ürünü nanografen katkılı asfalt uygulamasını hayata geçirdi. Dünya Belediyeler Birliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte Konya'da geliştirdiğimiz bu yenilikçi yaklaşımın, COP31 gibi dünyanın en önemli iklim zirvelerinden birinde uygulanması ülkemiz ve şehrimiz adına gurur vericidir. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ArGe sonucunda yapmış olduğu grafen yol dünyada bir ilk ve COP'un önemli çıktılarından birisi haline geldi. COP31'de dünya liderlerinin geçtiği yol Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir" dedi.

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da dünya liderlerini, uluslararası kuruluşları ve iklim alanında çalışan uzmanları bir araya getirirken, Konya Büyükşehir Belediyesi de organizasyona çevresel sürdürülebilirlik alanında yüksek teknolojili bir uygulamayla katkı sağlıyor. COP31'e katılan çok sayıda dünya liderinin zirvenin gerçekleştirildiği alana ulaşmak için kullandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri karşıladığı güzergah olan COP31 Liderler Yolu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin nanografen katkılı asfalt uygulamasıyla hazırlandı. Böylece dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya geldiği uluslararası platformda, Konya'da geliştirilen yenilikçi bir çevre teknolojisi de dünya liderlerinin doğrudan kullandığı bir altyapı uygulamasına dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hexagraphene Nanoteknoloji firması ile birlikte hayata geçirilen proje, geleneksel asfalt uygulamalarına alternatif oluşturdu. Bu yenilikçi çalışma, atık yönetimi ile ulaşım altyapısını buluşturarak iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojinin dönüştürücü gücünü ortaya koydu.

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Konya'nın yenilikçi yaklaşımı dünyayla buluşuyor

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğiyle mücadelenin çevresel farkındalığın yanında bilim, teknoloji ve somut uygulamalarla mümkün olabileceğini belirtti. Konya olarak çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve geleceğin şehirlerine örnek olacak çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "COP 31'de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli roller üstlendik ama bizim için en kıymetlisi dünya liderlerinin geçtiği yolda yapmış olduğumuz uygulama. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ArGe sonucunda yapmış olduğumuz grafen yol dünyada bir ilk ve COP'un önemli çıktılarından birisi haline geldi. Karbon salınımını ve plastik atıkları azaltan bu uygulamamız dünyaya ve tüm şehirlere örnek bir uygulama" diye konuştu.

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"Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iklim değişikliği hakkında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Bunun en güzel örneklerinden birisi de bu grafen yol. Bir belediyecilik başarısı ve birlikte çalışma başarısı. Bakanlığımıza da bu uygulamaya gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Antalya'da dünya liderlerini misafir ettik ama dünya liderlerinin geçtiği yol Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir" ifadelerini kullandı.

"COP31 Liderler yolunda kullandığımız bu uygulamanın tüm dünyaya da örnek olacağına inanıyorum"

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Başkan Altay, Konya'da gerçekleştirdikleri pilot uygulamanın ardından bu teknolojinin COP31 Liderler Yolu'nda da uygulanmasının Konya için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı bu güzergahta, ülkemizin geliştirdiği çevreci bir teknolojinin yer alması, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya koyduğu vizyonu da göstermektedir. Bizim hedefimiz yalnızca yol yapmak değil; daha az karbon üreten, daha az enerji tüketen, daha dayanıklı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakan şehirler inşa etmektir. COP31 liderler yolunda kullandığımız bu uygulamanın tüm dünyaya da örnek olacağına inanıyorum. Süreçteki sonsuz destekleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Plastik atıklar yüksek teknolojiyle yol altyapısına kazandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hexagraphene Nanoteknoloji firmasının ortak yürüttüğü "Düşük Karbonlu Yeşil Yol Pilot Projesi" kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında plastik atıkların karbonla özel sentezlenmesine dayanan yüksek teknoloji prosesiyle yüksek katma değerli nanografen üretildi. Elde edilen nanografen, bitümlü asfalt karışımlarında katkı maddesi olarak kullanılarak gerçek ölçekli yol uygulamasına dönüştürüldü. Projenin ilk pilot uygulaması Konya'da 1 kilometrelik güzergahta gerçekleştirildi. Farklı karışım oranları ve sıcaklıklarda hazırlanan asfalt örnekleri, 12 ay boyunca ulusal ve uluslararası standartlara uygun bilimsel ölçüm, analiz ve performans testlerine tabi tutuldu. Çalışmalar sonucunda, 140 derece sıcaklıkta hazırlanan ve yüzde 5 özel sentezli nanografen içeren asfalt karışımı, çevresel sürdürülebilirlik ve teknik performans dengesi bakımından optimum karışım olarak belirlendi.

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1 kilometrede yılda 420 ton karbon emisyonu azaltımı

Nanografen katkılı asfalt uygulaması, geleneksel asfaltla karşılaştırıldığında çevresel ve teknik açıdan dikkat çekici kazanımlar sunuyor. Proje kapsamında 1 kilometre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğindeki yol uygulaması için öne çıkan kazanımlar şöyle: Yıllık karbon emisyonunda 420 ton azalma, 940 kilo atık plastiğin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması, yüzde 24 enerji tasarrufu, yol kullanım ömründe 2 kat artış, asfalt yüzey sıcaklığında yüzde 27 azalma, tekerlek izi oluşumunda yüzde 39 azalma, araç tekerleklerinden kaynaklanan yol gürültüsünde yüzde 10 azalma, zehirli HS gazı emisyonunda sıfırlama. Projenin uluslararası standartlara uygun ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile uyumlu sertifikalandırma süreçleri ise devam ediyor.

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Küresel iş birliği ve yaygınlaştırma hedefi

"Düşük Karbonlu Yeşil Yol Pilot Projesi"nin önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılması, doğrulanmış karbon azaltımlarının Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedefleriyle ilişkilendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ortak yatırımlar, teknoloji ve bilgi birikimi transferi, yeni pilot uygulamalar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması önem taşıyor. Konya'dan COP31'e uzanan bu uygulama, yerel ölçekte geliştirilen bir teknolojik çözümün küresel iklim mücadelesine nasıl katkı sunabileceğini gösterirken, Türkiye'nin sürdürülebilir şehircilik ve yeşil dönüşüm vizyonunu da uluslararası platforma taşıyor.