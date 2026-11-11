Çiçek üreticisi, fırtına ve yağış nedeniyle diken üstünde

ANTALYA'da son yıllarda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, tarımsal üretimin yanı sıra çiçek seralarını da olumsuz etkiliyor. Kepez ilçesi Altınova bölgesinde yoğunlaşan çiçek üretiminde, fırtına nedeniyle sera naylonlarının yırtılması, su baskınları ve ürün kayıpları yaşanıyor. Üreticiler, çiçeklerin zarar gördüğü için hasat edilemediğini, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.

Antalya'da çiçek üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Kepez ilçesi Altınova mevkisinde üreticiler, özellikle kış aylarında etkili olan yağış ve fırtınaya karşı mücadele ediyor. Yaklaşık 10 yıldır çiçek sektöründe üreticilik ve toptancılık yapan, 35 dönüm serada üretim gerçekleştiren Ökkeş Duran, son yıllarda kış şartlarının giderek ağırlaştığını söyledi. İzmir, Adana ve Yalova'nın da çiçek üretiminin yoğun yapıldığı iller arasında yer aldığını belirten Duran, Antalya'da ise üretimin büyük bölümünün Altınova çevresinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

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'DİKEN ÜSTÜNDEYİZ'

Son 3-4 yıldır çetin kış şartlarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Duran, "Maalesef doğal olaylara karşı önlem alma şansımız yok. Son 3-4 yıldır kışlar çok çetin geçiyor. Bu durum seralarımızı da etkiliyor. Bir nevi diken üstündeyiz. Çok yağış gelmesin veya fırtına çıkmasın diye gözümüz sürekli havada" dedi. Ani su baskınları ve fırtınalara karşı yapılabilecekleri şeylerin sınırlı olduğunu belirten Duran, seraları yenilemenin dışında kapsamlı önlem alamadıklarını kaydetti. Duran, "Geçmiş yıllarda bunu birkaç kez yaşadık. Tedbir olarak seralarımızı yenileyerek önlem almaya çalışıyoruz. Bunun haricinde yapabileceğimiz bir şey olmuyor" diye konuştu.

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'EMEKLERİMİZ MAALESEF ÇÖPE GİDİYOR'

Fırtına ve sağanak nedeniyle seralarının birçok kez zarar gördüğünü anlatan Duran, bazı seraların suyla dolduğunu, naylonlarının ise parçalandığını söyledi. Naylonların yırtılmasıyla yağmur ve rüzgarın doğrudan çiçeklere ulaştığını belirten Duran, "Su baskınlarında seraların ağzına kadar su dolduğunu, üstlerindeki sera naylonlarının yırtıldığını birçok kez yaşadık. Seranın naylonu yırtıldığı zaman yağmur doğrudan çiçeklerle temas ediyor. Rüzgara maruz kalan çiçekler de zarar görüyor. Hasat edemeyeceğimiz hale geliyor. Emeklerimiz maalesef çöpe gidiyor" dedi.

'SİGORTA DA YETERLİ OLMUYOR'

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Seralarının bir bölümünün sigortalı olduğunu ancak hasar sonrasında yeterli desteği alamadıklarını dile getiren Duran, sigorta kapsamındaki eksikliklere dikkati çekti. Üreticilerin fırtına öncesinde birbirlerini uyarmasının da yaşanabilecek zararı önlemeye yetmediğini belirten Duran, kendi seralarında yağmur suyunun içeri girmemesi için alt ve yan bölümleri kontrol ettiklerini, fırtınanın etkisini azaltmak amacıyla yan perdeleri kapattıklarını söyledi.

'FIRTINADA ÜRETİM AZALIYOR, FİYATLAR ARTIYOR'

Olumsuz hava koşullarının çiçek fiyatlarına da yansıdığını belirten Duran, fırtına nedeniyle üretimin azalmasının piyasada fiyat artışına neden olduğunu kaydetti. Duran, "Fırtına çıktığında zor durumda kalıyor, zarara giriyoruz. Ürünlerimiz çöpe gidiyor, maliyetlerimiz de artıyor" dedi.