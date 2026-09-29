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        COP31 Antalya turizmine katkı sağlayacak

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde Antalya'nın binlerce kişiyi misafir edeceğini ve bu sayede kent turizminin ayrı bir seviyeye taşınacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:28 Güncelleme:
        COP31 Antalya turizmine katkı sağlayacak

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde Antalya'nın binlerce kişiyi misafir edeceğini ve bu sayede kent turizminin ayrı bir seviyeye taşınacağını söyledi.

        Vali Şahin, Antalya Dayanışma Grubu'nun bir otelde düzenlediği toplantıda yaptı konuşmada, EXPO alanının, COP31 sayesinde kente toplantı, konferans, kongre, fuar ve festival alanı olarak kazandıracağını ifade etti.

        EXPO alanının kasım sonunda COP31 bittikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini kaydeden Şahin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı burayı devrediyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans bünyesinde ya da AŞ de olabilir burada bir işletme şirketi kuruluyor. Bu alanda bu şirket Türkiye'nin en büyük fuar merkezini işletecek." dedi.

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        - "COP31 Antalya için başka level olacak"

        COP31'in kent turizmine büyük bir ivme kazandırıcağını belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Ortaya gerçekten Antalya için mükemmel bir yaşam merkezi çıkıyor. Bu bizim COP31'den en büyük hediyemiz. COP31 Antalya için başka level olacak, bir başka dönüm noktası olacak. Çünkü dünyanın yüzde 90'nına aşkın ülkesinden, 100 civarında devlet, hükümet başkanı, 1000 civarında bakan, 100 binin üzerinde delege, beyaz yakalı, kendi ülkelerinin üst düzey diplomatları ve artı misafirler gelecek. Bu insanların Antalya'nın güzelliklerini görme, tanıma fırsatı bulmaları bizim turizmimizi başka bir seviyeye taşıyacaktır. Antalya'nın COP31 sayesinde 2027'den sonra başka bir seviyede turizm yapacağını düşünüyorum. Mevcut alanın kış turizmine, konferans, kongra ve toplantı turizmine katkısını da eklediğimizde COP31'in çok ciddi bir tanıtım faaliyeti olduğunu söyleyebilirim."

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        Dünyanın sürdürelebilirlik üzerine şekillendiğine dikkati çeken Şahin, artık turizmden tarıma, sanayiden ticarete her şeyin çevresel duyarlılıkla tanımlandığını ve Antalya'nın da bunun önemli merkezi olduğunu kaydetti.

        - "Antalyaspor için 3 yıldır gerçekten çok çalıştım"

        Kentin sorunların çözümü için güç birliği yapmak gerektiğini ama bunun için gerekli desteği göremediğine dile getiren Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

        "Mesela Antalyaspor için 3 yıldır gerçekten çok çalıştım. Galatasaray ile Antalyaspor maçı vardı. Antalyaspor çok iyi oynamasına rağmen maçı kaybetti ve o kayıp Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesine sebebiyet verdi ama Antalyaspor'un fiilen küme düşmesine neden oldu. Antalya'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayanları o kadar çoktu ki biz evimize ulaşamadık. 10 dakikalık yolu 1 saatte geçemedik. Antalyalılar Antalyaspor'un yenilgisini bu kadar sevinçle karşılıyorsa ben neden uğraşıyorum? Nitekim de o sene Antalyaspor küme düştü."

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        Kentteki yapılaşma ve su sorununa da değinen Şahin, yıllar önceki yapılaşma yüzünden şehrin büyük bir yapılaşma ve kentsel dönüşüm sorunu yaşadığını vurguladı.

        Şahin, su kaynaklarının verimli kullanılmaması ve su kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapılmadığı takdirde kenttin ciddi su sorunuyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

        - "Antalya Sürdürebilirlik Raporu" hazırlanıyor

        Antalya Dayanışma Grubu Başkanı Salih Peker ise Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'den önemli fırsatlar ve büyük beklentiler içerisinde olduklarını anlattı.

        Grubun kent için "Antalya Sürdürebilirlik Raporu" hazırladığını belirten Peker, "Hazırlanan rapor, Antalya'yı kentleşmeden ulaşıma, altyapıdan çevreye, ekonomiden sosyal yaşama kadar farklı başlıklardaki geleceğini uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alıyor. Antalya için yapılacak her doğru çalışama ve fikre grup olarak destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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