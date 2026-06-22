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        COP31 Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 18:57 Güncelleme:
        COP31 Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, EXPO alanında düzenlenen toplantıya katılan Demiralp, Türkiye'nin küresel iklim diplomasisindeki kararlılığına ve sürdürülebilirlik vizyonuna dikkati çekti.

        Konferansa ev sahipliği yapmanın Türkiye için küresel ölçekte bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Demiralp, "Bu büyük sorumluluğun bilinciyle, Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde ilk günden bu yana planlama süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Antalya'nın coğrafi konumu, lojistik altyapısı, uluslararası organizasyon tecrübesi ve doğal yapısıyla bu zirveye ev sahipliği yapabilecek en güçlü aday olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Sürecin, Türkiye'nin yeşil kalkınma vizyonu açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Demiralp, Antalya'da yürütülen çalışmaların uluslararası standartlarda örnek bir model oluşturacağını aktardı.

        Ortak iradenin, Türkiye'nin küresel arenadaki konumunu güçlendireceğini vurgulayan Demiralp, "Bu başarıda Valimiz Hulusi Şahin'in, yerel yönetimlerin, Antalya milletvekillerimizin ve Bakanlığımızın teknik ekiplerinin katkısı en büyük güvencemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Hulusi Şahin ise COP31 adaylığının Türkiye’nin uluslararası imajını güçlendireceğini kaydetti.

        Antalya olarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerine dikkati çeken Şahin, "Turizm yapısını koruyarak süreci en iyi şekilde yönetmek için tüm kurumlarımızla koordineli çalışıyoruz. Şimdiye kadar bunu iyi taşıdık, bundan sonra da aynı hassasiyetle devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

        Vali Şahin ayrıca, çevre çalışmaları kapsamında Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin hayata geçirildiğini hatırlattı.

        Deniz ve kıyı temizliği başta olmak üzere çevresel farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şahin, "Hedefimiz, kasım ayında gerçekleştirilecek zirveye çevre ve iklim değişikliği konusunda güçlü bir katkı sağlamaktır." diye konuştu.

        Toplantıda ayrıca yeşil alan uygulamaları, konaklama, ulaşım, mekan yönetimi, güvenlik ve sağlık başlıklarında yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu ve Kemal Çelik, Vali Yardımcısı Salih Yüce, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ile kurum yetkilileri ve organizasyon temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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