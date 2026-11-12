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        COP31 CEO'su Fatma Varank, Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi

        COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, iklim diplomasisinde kadın liderliğini ve yerel üretim gücünü küresel gündeme taşıyacak Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:33 Güncelleme:
        COP31 CEO'su Fatma Varank, Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi

        COP31 CEO’su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, iklim diplomasisinde kadın liderliğini ve yerel üretim gücünü küresel gündeme taşıyacak Mavi Bölge’deki Türkiye Kadın Pavilyonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan pavilyonda alanlarında uzman kadın otoriteler sunumlar gerçekleştirecek, sağlık ve gıdaya erişimden iklim krizinin toplumsal etkilerine kadar pek çok kritik başlık bu alanda ele alınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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