COP31 CEO'su Fatma Varank, Türkiye Kadın Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi

COP31 CEO’su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, iklim diplomasisinde kadın liderliğini ve yerel üretim gücünü küresel gündeme taşıyacak Mavi Bölge’deki Türkiye Kadın Pavilyonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan pavilyonda alanlarında uzman kadın otoriteler sunumlar gerçekleştirecek, sağlık ve gıdaya erişimden iklim krizinin toplumsal etkilerine kadar pek çok kritik başlık bu alanda ele alınacak.