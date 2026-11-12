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        Muratpaşa'da COP TOWN başladı: Türkiye'nin plastik kirliliği haritası açıklandı "Türkiye, Akdeniz'e her gün 144 ton plastik bırakıyor"

        Muratpaşa Belediyesi'nin iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği COP TOWN programı başladı. Program kapsamında "Plastik Türkiye: Üretimden Sofraya Bir Kirlilik Haritası" kitabı tanıtılırken, plastik kirliliği ve iklim politikaları iki ayrı panelde ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Muratpaşa'da COP TOWN başladı: Türkiye'nin plastik kirliliği haritası açıklandı "Türkiye, Akdeniz'e her gün 144 ton plastik bırakıyor"

        Muratpaşa Belediyesi'nin iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği COP TOWN programı başladı. Program kapsamında "Plastik Türkiye: Üretimden Sofraya Bir Kirlilik Haritası" kitabı tanıtılırken, plastik kirliliği ve iklim politikaları iki ayrı panelde ele alındı.

        COP TOWN programı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başladı. Programda Farklı disiplinlerden 13 yazarın katkısıyla hazırlanan ve Prof. Dr. Sedat Gündoğdu tarafından derlenen 152 sayfalık kitap, plastik kirliliğinin üretimden tüketime, denizlerden sofralara uzanan yolculuğunu bilimsel araştırmalarla ortaya koyuyor. Kitapta, 2026 yazında Alanya kıyılarında kilometrekare başına 1 milyon ile 34 milyon arasında mikroplastik parçacığı tespit edildiği aktarılıyor. Bu yoğunluğun, Antalya için bilimsel literatürde bildirilen en yüksek arka plan değerinin 2 ila 65 katına ulaştığı belirtildi.

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        Türkiye'de yılda yaklaşık 10 milyon ton plastik ürün üretildiğine dikkat çekilen çalışmada, belediyelerin topladığı yıllık 33 milyon ton atığın 3,3 milyon tonunu plastiklerin oluşturduğu kaydediliyor. Plastik kirliliğiyle mücadele için tüketimin azaltılması, yeniden kullanım sistemlerinin yaygınlaştırılması, plastik atık ithalatının sonlandırılması ve geri dönüşüm tesislerinin denetlenmesi öneriliyor. Program kapsamında ilk olarak Meral Tosun moderatörlüğünde "Türkiye'nin Plastik Görünümü" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Doç. Dr. Muhittin Onur Akça ve Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kırmızı konuşmacı olarak yer aldı.

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        İkinci panel ise Prof. Dr. Sedat Gündoğdu moderatörlüğünde "Daha Dayanıklı Şehirler İçin Etkili Bir İklim Politikası Nasıl Olmalıdır?" başlığıyla gerçekleştirildi. ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, Dr. Akgün İlhan ve Prof. Dr. Ezgi Orhan Muşta'nın konuşmacı olduğu panelde iklim değişikliğiyle mücadele ve kentlerin iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılması konuları ele alındı. Açılış programında konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre politikalarının ekonomik kalkınma politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

        Çevre çalışmalarının yalnızca temenni ve duyarlılık çağrısıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Uysal, "Çevre politikaları kazançlı çıkılan bir zemine oturtulabilirse ve iktisadi gelişme politikalarıyla entegre bir çevre yaklaşımı ortaya çıkarsa başarı şansı artacaktır. Sıfır Atık Projesi'nin kaynağı olan Çevreci Komşu Kart bizim buluşumuzdur" dedi.

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        Uygulamayla atıklarını ayrıştıran vatandaşların ekonomik kazanç elde etmesini amaçladıklarını belirten Uysal, projenin uluslararası alanda da ödüller aldığını ve Türkiye genelinde Sıfır Atık çalışmalarına örnek olduğunu söyledi.

        Belediyenin diğer çevre çalışmalarına da değinen Başkan Uysal, kurumsal enerji ve iklim eylem planı, bağımsız atık toplayıcılarının kooperatif çatısı altında örgütlenmesi, belediyenin beş Mavi Bayraklı plajı, çevre eğitimi alanında 11'inci kez alınan ödül, Dijital İklim Portalı, Falezler Bizim Evimiz, deniz dibi ve yamaç temizliği çalışmaları ve plastiksiz belediye uygulamalarını sıraladı. Başkan Uysal, Genç İklim Liderleri Platformu, ücretsiz perlatör dağıtımı ve yeşil alan sulamalarında otomasyon sistemlerinin kullanılmasının da sürdürülen çalışmalar arasında olduğunu belirtti.

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