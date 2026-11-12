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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 CEO'su Fatma Varank, Türkiye Kadın Pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi

        COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, iklim diplomasisinde kadın liderliğini ve yerel üretim gücünü küresel gündeme taşıyacak Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:41 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 CEO'su Fatma Varank, Türkiye Kadın Pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi

        COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, iklim diplomasisinde kadın liderliğini ve yerel üretim gücünü küresel gündeme taşıyacak Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

        İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların rolünü, liderliğini ve yerel üretim gücünü uluslararası platforma taşımayı amaçlayan Türkiye Kadın Pavilyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde törenle kapılarını açtı.

        Açılış törenine COP31 CEO'su Varank, COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

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        Türkiye Kadın Pavilyonu, 20 Kasım'a kadar devam edecek program boyunca panellere, söyleşilere ve uygulamalı atölyelere ev sahipliği yapacak.

        Alanında uzman kadınların sunum yapacağı oturumlarda kadın liderliği, iklim değişikliği, dirençli şehirler, sağlık ve gıdaya erişim ile iklim krizinin toplumsal etkileri gibi pek çok önemli başlık ulusal ve uluslararası katılımcılarla ele alınacak. Pavilyon, tematik oturumların yanı sıra özgün iç mekan tasarımıyla da dikkat çekiyor.

        Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve kadın emeğinin değerini ziyaretçilerle buluşturan alanda, Gaziantep'e özgü geleneksel halılar, özel seçki tablolar ve kadınların el emeği ürünleri sergileniyor.

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