İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cambridge Merkez Camisi, çevreci uygulamaları dolayısıyla COP31 kapsamında ödüle layık görüldü

İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi, sürdürülebilir mimarisi ve çevreye duyarlı uygulamaları dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen yarışmada ödüle layık görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen "Uluslararası Sürdürülebilir Bina Yarışması"nın ödül töreni, COP31 Mavi Bölge'deki Özel Etkinlikler Alanı'nda yapıldı. Yarışmada, yeşil bina kategorisinde camiye verilen ödülü Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Zeynep Coşkun Koç ile Erdem Arıoğlu aldı.

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Koç, AA muhabirine, caminin aldığı ödül sayısının 24'e ulaştığını söyledi. Her ödülün projeye duyulan güveni artırdığını belirten Koç, ödüllerin caminin farklı ülkelerde örnek gösterilmesi ve tanınırlığının artması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Koç, projenin temelinde, İslam'ın doğaya ve kaynakların korunmasına verdiği önemin bulunduğunu dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in suyun israf edilmemesine yönelik hadisinden yola çıkarak camideki su yönetimi konusunda özel çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Koç, yağmur sularının arıtılarak bahçe sulamasında kullanıldığını kaydetti.

İslam dininin çevreyle bütünleşen ve doğaya saygıyı esas alan bir anlayışa sahip olduğuna dikkati çeken Koç, geleneksel mimari anlayışın modern mühendislik imkanlarıyla yeniden yorumlanması sonucu yapının ortaya çıktığını anlattı.

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Projenin Türkiye Diyanet Vakfı ile İngiltere'de Abdülhakim Murad'ın öncülüğündeki Müslüman Akademisyen Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini aktaran Koç, "Cami, İngiltere'de önemli bir kültürel yapı haline geldi. Yalnızca Müslümanların değil, Cambridge'in kültürel yaşamının da bir parçası oldu. Turistlerin de ziyaret ettiği bir yapı haline geldi." dedi.

- "Dünyaya işbirliği modeli sunuyor"

Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Erdem Arıoğlu da projenin Türkiye ve İngiltere'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini belirtti.

İki ülkeden mütevelli heyeti üyelerinin caminin inşasından hizmete açılmasına ve işletilmesine kadar uyum içerisinde çalıştığını dile getiren Arıoğlu, projenin uluslararası işbirliği açısından örnek olduğunu ifade etti.

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Arıoğlu, "Hristiyan bir ülkenin Müslüman kesimi ile Türkiye'nin, gerçekten istendiğinde çok değerli eserler yapabildiğini, örnek olacak tesisleri işletebildiğini ispatlayan bir projenin parçası olmak gerçekten çok büyük mutluluk verici bir şey." diye konuştu.

Caminin çevre dostu mimari anlayışla tasarlandığını belirten Arıoğlu, camide enerji tüketiminin azaltılması, atıkların dönüşüme kazandırılmasının ve karbon emisyonunun düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Güneş enerjisinden yararlanılan caminin çatısında ısı yalıtımına katkı sağlayan bitkilendirme bulunduğuna işaret eden Arıoğlu, doğal havalandırma sistemi sayesinde de enerji tüketiminin azaltıldığını ifade etti.

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- Cami çevre dostu uygulamalarıyla dikkati çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da ibadete açılan Cambridge Merkez Camisi, çevre dostu mimarisi ve sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla dikkati çekiyor.

Caminin yapımında ahşap ve mermer gibi doğal malzemeler kullanılırken, fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum çatı ve doğal havalandırma sistemleriyle enerji verimliliği sağlanıyor.

Caminin elektrik ihtiyacının bir bölümü güneş enerjisinden karşılanıyor. Yağmur suları ise fidanların sulanması ve temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere depolanıyor.

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Çatısındaki sistemlerle güneş enerjisinden ve sıcak havadan yararlanılan camide, sensörler aracılığıyla iç ortamın sıcaklık ve hava kalitesi kontrol ediliyor. Kubbe şeklindeki tavan pencereleri sayesinde gün ışığından da en üst düzeyde faydalanılıyor.

Mimarisiyle çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen Cambridge Merkez Camisi, çevre dostu özelliklerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Cemaati tarafından maddi zorluk yaşayan ailelere gıda desteği sağlanan cami, sağlık farkındalığı etkinliklerine ve gençlerin gönüllü çevre çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.