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        COP31 coşkusu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile şehrin kalbinde

        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31 kapsamında kentin tarihi mekânlarında düzenlenen konser ve gezi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Kaleiçi, Hıdırlık, Saat Kulesi ve Karatay Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi yoğun oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        COP31 coşkusu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile şehrin kalbinde

        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31 kapsamında kentin tarihi mekânlarında düzenlenen konser ve gezi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Kaleiçi, Hıdırlık, Saat Kulesi ve Karatay Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi yoğun oldu.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapan Antalya'da şehir etkinlikleri kentin dört bir yanını sarıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hıdırlık, Üç Kapılar, Saat Kulesi ve Kaleiçi'nde gerçekleştirilen kültürsanat ve gezi programlarında Antalya'nın kültürel zenginliği unutulmaz ezgiler ile buluştu.

        Tarihi Karatay Medresesi'nde sergi ve konser

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        COP31 şehir etkinlikleri ilk gün programlarına Antalya'nın tarihi mekânları ev sahipliği yaptı. Araştırmacı ve profesyonel turist rehberi Boran Eser Kavas rehberliğinde tarihi Kaleiçi yapıları keşif yürüyüşü düzenlendi. Antalya tarihine ve yapılarına merak duyan katılımcıların yer aldığı programda Kaleiçi evlerinin mimari yapısı, dokusu ve Türk mimari değeri hakkında bilgiler verildi. Keşif yürüyüşünün ardından Karatay Medresesi'nde Antalya Kartpostalları Sergisi, söyleşi ve ney konseri düzenlendi. Tarihi atmosferde Neyzen Murat Aytekin'in nefesi ve Tuğça Uşaklı'nın bendir icrası dinleyenleri mest etti. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Kent Araştırmaları arşivi ve koleksiyoner Ramazan Ekin'in desteklediği Antalya Kartpostalları Sergisi de Karatay Medresesi'nde sergilenmeye başlandı.

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        Hıdırlık ve Saat Kulesi'nde muhteşem ezgiler

        Etkinliklerin bir diğer adresi de tarihi Hıdırlık ve Saat Kulesi oldu. Hıdırlık kulesinde gün batımı eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası birbirinden güzel eserlerini Antalyalılar için seslendirdi. Saat Kulesi karşısında ise İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano sanatçısı Yener Şamlı eşliğinde solist Fatoş Haznedar, Napoliten eserlerin yer aldığı konser ile Antalyalılara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikleri ilgiyle takip eden vatandaşlar ve turistler şehrin kalbinde müziğin keyfini doyasıya yaşadı.

        COP31 şehir etkinlikleri devam edecek

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        Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği COP31 şehir etkinlikleri hakkında bilgi veren Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Ekrem Savaş, "Şehrimizin ev sahipliğini yaptığı COP31 toplantıları gerçekleşirken Büyükşehir Belediyesi olarak bizde bu heyecanı şehir merkezine taşıyoruz. Tarihi Karatay Medresesi başta olmak üzere birçok önemli noktasında konser, gezi ve kültürsanat etkinliklerimiz yer alıyor. COP31'in de konuları arasında yer alan insanın çevre ile etkileşimi, eski şehirde meydana gelen değişiklikler, insanın o şehri nasıl etkilediği, ekolojiye etkisi ve yıllar içerisinde sürecin nasıl ilerlediğini kartpostal sergisiyle yansıtmak istedik. COP 31 ruhunun şehrimizde yer almasını istiyoruz. Etkinliklerimiz COP31 boyunca şehrin farklı noktalarında devam edecek. Tüm Antalyalıları bu etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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