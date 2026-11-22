COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Zirvesi'nin 14'üncü gününde Örtü Kararı'nın oylanacağı kapanış oturumu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

COP31 Başkanı Kurum, COP31 Zirvesi'nin 14'üncü gününde Örtü Kararı'nın oylanacağı kapanış oturumu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İsteğimiz buradan güzel mesajlarla ayrılmak"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Şimdi biliyorsunuz son Örtü Kararı'nı yayınladık. Ülkelerin bu noktada çalışmalarını istedik. Uzlaşmalarını istedik, bir araya gelmelerini istedik. Uzlaşma sağlanması halinde genel kurulda birazdan görüşeceğiz. Neticeye getireceğiz. İsteğimiz buradan güzel mesajlarla ayrılmak. Bunun mücadelesini yapıyoruz" dedi.

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"Şu ana kadar ufak tefek talepler var, değerlendiriyoruz"

Kurum tüm ülke delegelerinin dünyanın geleceği için yoğun bir mesai verdiğini belirterek, "İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkar diye ümit ediyorum. Tabii 196 ülkeyi bir araya getireceksiniz. Orada herkesin kendisinden bir şeyler görmesi gerekiyor. Biz de bunun çabasını veriyoruz" diye konuştu.

Örtü Karar'a ilişkin şu ana kadar itiraz olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan COP31 Başkanı Kurum, "Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel kurulda göreceğiz. Umutluyuz" dedi.