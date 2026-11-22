İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvedeki son Örtü Karar taslak metnine ilişkin, "Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz." dedi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvedeki son Örtü Karar taslak metnine ilişkin, "Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz." dedi.
Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Mavi Bölge'de basın mensuplarının Örtü Karar taslak metnine ilişkin sorularını yanıtladı.
Zirve kapsamında Örtü Karar taslak metninin üçüncüsünün yayımlandığını anımsatan Kurum, bu noktada ülkelerin çalışmalarını, uzlaşmalarını ve bir araya gelmelerini istediklerini belirtti.
Taslak metinde uzlaşma sağlanması halinde metnin bugünkü Genel Kurul'da görüşüleceğini ve kararları neticeye ulaştıracaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"İsteğimiz buradan güzel mesajlarla ayrılmak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Herkes bu noktada uykusuz kaldı, mesai harcadı. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkar diye ümit ediyorum. Tabii 196 ülkeyi bir araya getireceksiniz, orada herkesin kendisinden bir şeyler görmesi gerekiyor. Biz de bunun çabasını veriyoruz. Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel Kurul'da göreceğiz. Umutluyuz."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.