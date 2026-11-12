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        COP31'de sıfır atık için uluslararası iş birliği

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi iş birliğinde üst düzey iklim eylemi toplantısı yapıldı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, farklı ülkelerden siyasetçiler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ve küresel iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:41 Güncelleme:
        COP31'de sıfır atık için uluslararası iş birliği

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi iş birliğinde üst düzey iklim eylemi toplantısı yapıldı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, farklı ülkelerden siyasetçiler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ve küresel iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

        COP31'in 'Sıfır Atık' temalı günü olan 11 Kasım'da, Mavi Bölge'deki Sıfır Atık Müzesi'nde 'Atığın Ötesinde: Liderlik, Döngüsellik ve İklim Eylemi' başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi (NGIC) iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kaynak yönetimi, kaynakların verimli kullanımı ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak eylem geliştirilmesi konuları ele alındı.

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        ÇAVUŞOĞLU: ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

        NGIC Genel Sekreteri Rza Aliyev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısına dikkati çekti. Uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, "COP31 kapsamında Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi ile Sıfır Atık Vakfının birlikte düzenlediği 'Atığın Ötesinde: Liderlik, Döngüsellik ve İklim Eylemi' başlıklı panele katıldık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde ülkemizden dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısını ve bu alanda uluslararası iş birliğinin önemini vurguladık" dedi.

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        ULUSLARARASI KATILIM

        Toplantıda; COP29 Üst Düzey Şampiyonu ve Azerbaycan Milletvekili Nigar Arpadarai, COP24 Başkanı ve eski Polonya İklim ve Çevre Bakanı Michal Kurtyka, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Kıdemli Danışmanı ve BM-Habitat eski Yönetim Organları Sekreteri Christian Mensah, eski Kuala Lumpur Belediye Başkanı ve eski BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, eski İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi Patricia Scotland ile eski Gürcistan Başbakan Yardımcısı Eka Tkeshelashvili konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve iklim hedeflerine ulaşılmasında uluslararası dayanışmanın önemini değerlendirdi.

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        KÜRESEL HEDEF

        Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de başlatılan ve uluslararası alanda yaygınlaştırılan Sıfır Atık Hareketi'nin COP31 kapsamında küresel iklim gündemindeki yeri de ele alındı. Toplantıda, atıkların azaltılması ve geri dönüşümün yanı sıra üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetim anlayışının geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmaması, iklim değişikliğiyle mücadelede bütüncül bir politika olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

        ORTAK EYLEM

        Sıfır Atık Vakfı tarafından yapılan değerlendirmede, COP31 kapsamında farklı ülkelerden karar vericiler, uzmanlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri arasında diyalog ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Sıfır Atık Müzesi'nde gerçekleştirilen buluşmanın, sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birliklerinin somut iklim eylemlerine dönüştürülmesine katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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