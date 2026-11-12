Kepez'de edebiyat yolculuğu Mavi ve Siyah ile sürüyor

Kepez Belediyesi, edebiyatın unutulmaz eserlerini dijital platformlar aracılığıyla okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Sesli Kitap Projesi kapsamında Halit Ziya Uşaklıgil'in Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Mai ve Siyah romanı da okuyucuların erişimine sunuldu.

Kepez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sesli Kitap Projesi, Türk ve dünya edebiyatının klasik eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürüyor. Akdeniz'in Kültür ve Edebiyat Başkenti Kepez Projesi doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı romanı da dijital koleksiyondaki yerini aldı. Sesli ve PDF formatlarında sunulan eser, edebiyatseverlere farklı koşullarda kitapla buluşma imkanı sağlıyor.

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Hem sesli, hem yazılı arşiv

Özellikle görme engelli bireyler, günlük yaşamın yoğunluğu nedeniyle okumaya yeterince zaman ayıramayanlar ve kitaplara dijital ortamdan ulaşmayı tercih edenler için proje önemli bir kolaylık sunuyor. Sesli Kitap Projesi kapsamında vatandaşlar, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden eserlere kolayca erişebiliyor. www.kepezbld.gov.tr adresinde bulunan Online İşlemler menüsündeki Sesli Kitap bölümünden romanın seslendirilmiş haline ulaşılabiliyor. Eseri yazılı olarak okumak isteyenler ise EKitap bölümünde yer alan "Kitabı Okumak İçin Tıklayın" seçeneğini kullanabiliyor.

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Dijital edebiyat koleksiyonu

Kepez Belediyesi'nin dijital edebiyat koleksiyonunda Mai ve Siyah'ın yanı sıra Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadı, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna, Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinin yanı sıra dünya edebiyatından Hamlet, Don Kişot, Babalar ve Oğullar ve Beyaz Diş gibi daha birçok klasikler de bulunuyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu projenin klasik edebiyat eserlerini dijital dünyanın imkanlarıyla buluşturarak kültür ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduğunu söyledi.