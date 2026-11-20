ANTALYA'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) bugün son gün. Konferansın 12'nci gününde iklim finansmanı, teşvikler ve nihai müzakereler öne çıkarken, ülkelerin üzerinde uzlaşacağı kararların açıklanması bekleniyor.

Antalya EXPO alanında düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet temsilcileri, bakanlar, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını buluşturan COP31'de bugün kapanış programı gerçekleştirilecek. İki haftadır devam eden müzakerelerde iklim değişikliğiyle mücadele, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması, gelişmekte olan ülkelere finansman sağlanması, iklim değişikliğine uyum ve temiz enerjiye geçiş konuları ele alındı.

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GÖZLER NİHAİ KARARLARDA

COP31'in son gününde ülkelerin müzakere heyetleri, üzerinde uzlaşma sağlanamayan konuları sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürecek. Özellikle gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütleri, gelişmekte olan ülkelerin kaynak talepleri, uyum finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile iklim hedeflerinin uygulanmasına ilişkin kararlar önem taşıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın yürüttüğü müzakere sürecinin sonuçlarının kapanış oturumlarına yansıması bekleniyor.

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KAPANIŞ TOPLANTILARI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) programına göre, bugün saat 10.00- 13.00 arasında kapanış genel kurul toplantıları yapılması planlanıyor. Saat 15.00-18.00 arasında ise Anadolu Salonu'nda COP31, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) kapanış genel kurul oturumları gerçekleştirilecek. Toplantılarda ülkelerin üzerinde uzlaştığı kararların kabul edilmesi ve konferansın sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Müzakerelerin uzaması durumunda kapanış programında değişiklik yapılabilecek.

BASIN TOPLANTILARI

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Son günün programında ülkelerin ve uluslararası kuruluşların basın toplantıları da yer alıyor. Saat 09.30'da Küçük Adalar Örgütü (SMILO), iklim finansmanının yerel uygulamalara dönüştürülmesini ele alacak. Saat 11.00'de Hollanda, 11.30'da Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN), 15.00'te Avrupa Birliği basın toplantısı düzenleyecek. Saat 16.00'da ise Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IISD), fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

ANTALYA'DAN DÜNYAYA MESAJ

Türkiye'nin ev sahipliğinde, 'uygulama' ve 'imece' anlayışının öne çıkarıldığı COP31'de, iki hafta boyunca iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası iş birlikleri, yatırım girişimleri ve yeni projeler gündeme geldi. Konferansın son gününde ise bu çalışmaların küresel iklim politikalarına nasıl yansıyacağı ve ülkelerin hangi ortak kararlar üzerinde uzlaşacağı netleşecek. Antalya'dan çıkacak sonuçların, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılması ve küresel iklim mücadelesinin gelecek dönem yol haritası açısından önem taşıması bekleniyor.