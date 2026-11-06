COP31'in halka açık yüzü 'Yeşil Bölge'

ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) halka açık bölümü 'Yeşil Bölge'; iklim panellerinden teknoloji ve girişimlere, sıfır atık uygulamalarından çocuk ve gençlik etkinliklerine, sergilerden konserlere çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yeşil Bölge, Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği 11-12 Kasım'da ziyaretçilere kapalı olacak.

COP31'in Antalya EXPO yerleşkesindeki iki ana bölümünden Mavi Bölge resmi müzakerelere ve akredite katılımcılara ayrılırken, Yeşil Bölge konferansın toplumla buluşan yüzünü oluşturacak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, gençler, girişimciler ve sanatçılar aynı alanda bir araya gelecek.

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Yeşil Bölge'de oluşturulan tematik alanlarda her gün paneller, söyleşiler ve sunumlar gerçekleştirilecek. İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Bilim ve Teknoloji, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başta olmak üzere farklı alanlarda iklim değişikliğine yönelik uygulamalar anlatılacak. COP Kulesi ve Start Up Zone'da ise girişimler ve iklim teknolojileri iş dünyasıyla buluşturulacak. Kongre ve etkinlik alanlarında büyük konferansların yanı sıra akşam etkinlikleri düzenlenecek.

TÜRKİYE VE BÖLGELERİN İKLİM HİKAYESİ

Yeşil Bölge'deki pavilyonlarda Türkiye'nin ve farklı bölgelerin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmalar tanıtılacak. Uygulama ve deneyim alanlarında atölyeler ile çocuk ve gençlere yönelik programlar düzenlenecek. COP31 Başkanlığı, Yeşil Bölge'yi Mavi Bölge'deki iklim müzakerelerinde belirlenen hedeflerin proje, yatırım, teknoloji ve uygulamalarla buluştuğu alan olarak kurguladı.

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HER GÜN FARKLI TEMA

Yeşil Bölge'nin programı COP31'in tematik günleriyle paralel yürütülecek. 9 Kasım'da gıda, tarım ve sağlık, 10 Kasım'da enerji ve ulaştırma, 11 Kasım'da sıfır atık, 12 Kasım'da dirençli şehirler ve yapılı çevre, 13 Kasım'da finans ve ticaret, 14 Kasım'da çocuklar, gençlik, eğitim ve beceriler ele alınacak. 16 Kasım bilim, sanayi ve teknolojiye, 17 Kasım okyanuslar, denizler, doğa ve arazi kullanımına, 18 Kasım ise insani ve sosyal kalkınmaya ayrılacak. 19 Kasım'da 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi' başlığı altında projelerin hayata geçirilmesi ve finansmana erişim konuşulacak.

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TURİZM VE AKDENİZ DE GÜNDEMDE

Antalya'yı doğrudan ilgilendiren konular konferansın ikinci haftasında öne çıkacak. 17 Kasım'daki programda okyanus ve deniz ekosistemleri, kıyı dayanıklılığı, mavi ekonomi, biyolojik çeşitlilik, ormanlar ve ekosistem restorasyonu ele alınacak. 18 Kasım'daki İnsani ve Sosyal Kalkınma Günü'nde ise turizm, kültürel miras, istihdam ve geçim kaynakları, geleneksel ve yerel bilgi ile adil geçiş başlıkları konuşulacak.

SU, TARIM VE GIDA İLE BAŞLAYACAK

Yeşil Bölge'nin yayımlanan ayrıntılı ilk gün programında su ve gıda güvenliği öne çıktı. Türkiye Pavilyonu'nda uzun vadeli su güvenliği, su-enerji-gıda-ekosistem ilişkisi ve iklime dayanıklı gıda sistemleri konuşulacak. Sıfır Atık alanında tarlalarda ve meyve bahçelerinde gıda kayıpları, diğer sahnelerde iklime dayanıklı tarımsal sanayi, sağlık altyapısının iklim değişikliğine uyumu, gıda arz güvenliği ve iklim finansmanı gibi konular ele alınacak.

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YAPAY ZEKA VE İKLİM TEKNOLOJİLERİ

Bilim ve Teknoloji alanında yapay zeka ve veriyle geliştirilen iklim çözümleri, dijital atık takibi, bağlantılı ulaşım ve düşük karbonlu teknolojiler tanıtılacak. Yeşil Sanayileşme alanında ise düşük karbonlu üretim, döngüsel üretim, yeşil satın alma ve su altyapısı gibi konular ele alınacak. Bilim, sanayi ve teknoloji etkinliklerinin özellikle 16 Kasım'da yoğunlaşması planlanıyor.

KONSER, SERGİ VE ATÖLYELER

Yeşil Bölge yalnızca toplantı ve panellerden oluşmayacak. COP Entertainment programı kapsamında konser, atölye, davet ve paneller düzenlenecek. COP-SCIENCE platformuyla akademisyenlerin araştırma, proje ve iş birliği önerileri de konferans programına taşınacak. İlk günün yayımlanan programında akşam saatlerinde A. Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu' da yer alıyor.

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11-12 KASIM'DA ZİYARETÇİYE KAPALI

Yeşil Bölge'ye giriş için ziyaretçilerin önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Alan, dünya liderlerinin Antalya'da bulunacağı Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği 11 ve 12 Kasım'da ziyaretçilere kapatılacak. Diğer günlerde ise kayıt yaptıran ziyaretçiler Yeşil Bölge'deki program ve etkinliklere katılabilecek.