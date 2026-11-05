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        Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 6 Kasım'da başlayacak

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali", 6-7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 6 Kasım'da başlayacak

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali", 6-7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenecek festivalin ilk günü Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar kortej yürüyüşü ile başlayacak.

        AKM'de kurulacak festival çarşısında iki gün boyunca halk oyunları gösterileri, zeytin ve zeytinyağı tadımları, atölye çalışmaları ve söyleşiler yapılacak. İlk günün programı "Susuz Komedi" adlı tiyatro oyunuyla sona erecek.

        Festivalin ikinci gününde ise Saraçlı Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle zeytin kırma ve zeytinyağı yapımı uygulamaları tanıtılacak.

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        Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Şelalesi'nde düzenlenen festival lansman toplantısında yaptığı konuşmada, ilçede 11 farklı zeytin çeşidinin yetiştiğini söyledi.

        Coğrafi işaretli tavşan yüreği türünün ise yöreye has en değerli tür olduğunu belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festivalde, Manavgat'ımızın zeytin ve zeytinyağını tanıtacağız. Amacımız zeytinimizi geniş kitlelere ulaştırmak ve üreticimizin emeğini görünür kılmaktır." ifadelerini kullandı.

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