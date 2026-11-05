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        Antalya Ticaret Borsası tarım ve su gündemini COP31'e taşıyacak

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında stant açarak, kent genelinde yaptıkları tarım ve su alanındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Antalya Ticaret Borsası tarım ve su gündemini COP31'e taşıyacak

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında stant açarak, kent genelinde yaptıkları tarım ve su alanındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturacaklarını bildirdi.

        Çandır, yaptığı açıklamada, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak COP31'de "Yeşil Alanda" borsa olarak yer alacaklarını belirtti.

        Borsa standında, ATB'nin geliştirdiği tarımda karbon ayak izi hesaplama yazılımının anlatılacağını aktaran Çandır, şunları kaydetti:

        "Stantta, tarımın iklim değişikliğine uyumu ve sürdürülebilir üretim konusunda yürütülen çalışmalar ziyaretçilere aktarılacak. Bu kapsamda CityMed-AgriNet Projesi ile Antalya Tarım Mutabakatı tanıtılacak. Ayrıca Antalya tarım sektörünün iklim değişikliği karşısındaki ihtiyaçları, su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile gıda güvenliğine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verilecek."

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        COP31 programı kapsamında 13 Kasım'da saat 17.00'de Antalya Su Zirvesi Paneli gerçekleştirileceğini anlatan Çandır, panelde, daha önce yaptıkları Antalya Su Zirvesi kapsamında ortaya konulan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan Antalya Su Zirvesi Sonuç Raporunu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

        İklim değişikliğinin etkilerinin artık çevre başlığıyla sınırlı olmadığını, tarımsal üretimden gıda güvenliğine, su kaynaklarından ekonomik ve sosyal yaşama kadar geniş bir alanı doğrudan etkilediğini vurgulayan Çandır, su ve tarımın iklim mücadelesinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

        Antalya'nın tarım ve turizm başta olmak üzere doğal kaynaklara dayalı bir ekonomik yapıya sahip olduğuna işaret eden Çandır, şu ifadeleri kullandı:

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        "Bu nedenle iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve değişen koşullara uyum sağlamak bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Özellikle su kaynaklarımızın korunması, verimli kullanılması ve tarımsal üretimin geleceğinin güvence altına alınması büyük önem taşıyor. COP31'i yalnızca bir iklim konferansı olarak değil, kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olarak görmeliyiz. Tarımda sürdürülebilirliği, suyun etkin kullanımını, gıda güvenliğini ve iklim değişikliğine uyumu birlikte ele almalıyız. Antalya Su Zirvesi'nde ortaya koyduğumuz ortak aklı COP31'e taşıyarak, çözüm önerilerimizi ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşacağız. Amacımız Antalya’nın tarım ve su alanındaki deneyimini görünür kılmak ve somut, uygulanabilir iş birliklerinin önünü açmak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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