WTM Londra sona erdi: Alanya istikrarlı büyümesini koruyor

WTM Londra Fuarı boyunca uluslararası tur operatörleriyle masaya oturan Alanya heyeti, İngiltere, Polonya ve Avrupa pazarlarındaki 2026 büyüme oranları ile 2027 sezonu stratejilerinin değerlendirildiği İngiltere temaslarını verimli bir tabloyla tamamladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 35 Kasım tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en önemli turizm etkinliklerinden World Travel Market (WTM) Londra 2026 Fuarı sona erdi. WTM Londra Fuarı'nda Alanya'yı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın, ALTAV Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hatipoğlu'ndan oluşan heyet temsil etti. Fuarın kapanış gününde sektörün önde gelen temsilcileriyle yapılan B2B (ikili) görüşmelerde, Alanya'nın pazar payındaki artışlar ve otelcilerin kriz yönetimindeki başarısı rakamlara yansıdı.

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İngiltere pazarında Alanya'nın payı yüzde 30'a yükseldi

Fuarda İngiltere pazarına yönelik değerlendirme yapan MTS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya, en büyük pazarlarının İngiltere olduğunu belirterek, artan yakıt maliyetleri, transfer ücretlerindeki yükseliş ve İngiltere kalkışlı uçuşlarda yaşanan koltuk kapasitesi iptallerine rağmen Alanya'nın toplam yolcu sayısı içerisindeki payının 2025 yılında yüzde 18 iken 2026 yılında yüzde 30'a ulaştığını açıkladı. Belek ve Ege bölgelerinin yolcu kaybından en fazla etkilenen destinasyonlar olduğunu aktaran Karakaya, Alanya'nın ise bu zorlu süreçte rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığını belirtti. Bu başarının temelinde Alanyalı otelcilerin krizlere karşı hızlı reaksiyon göstermesi, değişen pazar durumlarını doğru okuması ve esnek fiyat politikalarıyla rekabet avantajı durumunun bulunduğunu ifade eden Karakaya, otelcilerin ticari çevikliğinin İngiltere pazarındaki payı önemli ölçüde artırdığını söyledi. 2027 sezonuna rezervasyonlarda ekside başladıklarını belirten Karakaya, kasım ayında gerçekleştirilecek satış kampanyalarının ardından mevcut kayıpların telafi edilmesini ve rezervasyonların en azından bir önceki yıl seviyesine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.