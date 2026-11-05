Kasım ayında Konyaaltı Sahili'nde yazdan kalma gün: 23 dereceyi gören turistler denize koştu

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi kendisini hissettirmeye, bazı illerde ise kar yağışı etkili olmaya başlarken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı kentte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kasım ayında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Masmavi ve adeta çarşaf gibi olan denizde yüzmenin keyfini çıkaran turistler, güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve yağışlı günler etkisini sürdürürken Antalya'da güneşli hava sahilleri hareketlendirdi. Özellikle yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da denize girerek kasım ayında yaz mevsimini yaşadı.

REKLAM

"Antalya'da yaz gününü aratmayan bir hava var"

İstanbul'dan Antalya'ya gelen radyocu, ‘Afrikalı Ali' lakaplı Ali Şentürk, Konyaaltı Sahili'nde gördüğü manzaradan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentürk, "Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış var, havalar soğudu. Hatta Anadolu'nun birçok bölgesinden kar yağışı haberleri alıyoruz. Biz de İstanbul'dan geldik. Antalya'nın havası yazı aratmıyor. Gerçi Antalya'ya zaman zaman yağmur yağıyor ancak bugün Konyaaltı Plajı'nda denize girilebilecek kadar güzel bir hava var. Biz de bu fırsatı değerlendirip denizin keyfini çıkardık. Bugün sahilde baştan aşağı yoğunlukla yabancı turistler var. Herkes kış gününde denizin tadını çıkarıyor. Konyaaltı bölgesi herkes tarafından tercih ediliyor. Yıllardır buraya geliyorum. Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'dayız. Biz de bu fırsatı değerlendirdik" dedi.

REKLAM

"Antalyalılar gerçekten çok şanslı"

Ankara'dan Antalya'ya gelen Nihat Keleş de Türkiye'nin birçok bölgesinde kışın etkisini göstermeye başladığını belirterek, Antalya'da denize girmenin keyfini yaşadığını söyledi. Keleş, "Türkiye'nin birçok yerinde kış kendisini gösteriyor. Ancak Antalya'da 23 derece hava sıcaklığında, özellikle yabancı turistler masmavi ve çarşaf gibi denizde yüzmenin tadını çıkarıyor. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Antalya'da şu an kasım ayında yazı yaşıyoruz. Biz de bu güzel anın tadını çıkarıyoruz. Antalyalılar gerçekten çok şanslı" diye konuştu.