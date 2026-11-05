Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğuna devam kararı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 2'si tutuklu 50 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'le 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı. İddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 5'inci duruşmada; 'mağdur' sıfatıyla yer alan 9 iş insanı ile davanın tutuksuz sanıklarından belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T. hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ek iddianame hazırlandı. Mahkemece iddianamenin kabul edilmesi ile davadaki sanık sayısı 50'ye ulaştı.

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DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde 50 sanığın yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada dosyaya eklenen sanıkları dinledi. Bugün ise sanıkların ifadelerine devam edildi.

'PARAYI VERMESEYDİM FİRMAM BATACAKTI'

Muhittin Böcek ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan tutuksuz sanık Salih A., "Muhittin Başkan bana, 'Ben 1400 öğrenciye burs veriyorum, katkıda bulun' dedi. Ben de 500 bin lira vermeyi önerdim. Daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı aracılığıyla 2,5 milyon lira istendi. Ben de 1 milyon 250 bin lira verebileceğimi söyledim. Fatura istedim, ödemeyi parça parça yaptım. Bu parayı vermeseydim firmam batmış olacaktı" dedi.

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'35 BİN DOLAR ÖDEDİM'

Dosyada yer alan 35 bin dolarlık ödemeye ilişkin de savunma yapan Salih A., "Yüklü bir alacağımız vardı. Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T. bana, 'Muhittin Başkan'ın selamı var, 2,5 milyon lira verilmesi lazım' dedi. Ben bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim. Muhittin Başkan da 'Parayı ödemezse para yok' demiş. Ben de işçilerime ödeme yapamayacaktım. 'CHP Akdeniz Bölge Toplantısı'nın faturası 35 bin dolar çıkıyor, bunu ödemen lazım' dediler. Mecbur kaldım, 35 bin doları Serkan T.'ye verdim. Bu konular ortaya çıkınca Serkan, paranın bir kısmını Muhittin Böcek'e verdiğini söylemiş. Ancak bana CHP Akdeniz Bölge Toplantısı için olduğunu söylemişlerdi" diye konuştu.

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'UZUN SÜREDİR ÖZGÜRLÜĞÜMDEN YOKSUNUM'

İddialara yönelik savunma yapan Muhittin Böcek ise "Adli makamların yönelttiği bütün sorulara açık, samimi ve tutarlı cevaplar verdim. Gerçeğin ortaya çıkarılması adına üzerime düşen hiçbir sorumluluktan kaçınmadım. Bilgilerimi saklamadım. Açıklanması gereken hiçbir hususu cevapsız bırakmadım. Buna rağmen uzun süredir özgürlüğümden yoksun bulunuyorum. Tutukluluğumun devamı yalnızca şahsımı değil, ailemi ve yıllar içerisinde emekle oluşturduğum hayatımı da derinden etkilemektedir" dedi.

'TUTUKLAMA BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİ DEĞİLDİR'

Sağlık sorunlarının cezaevi koşullarına elvermediğine değinen Böcek, "Tutuklama bir cezalandırma yöntemi değildir. Yargılamanın sağlıklı yürütülmesini güvence altına almak amacıyla başvurulabilecek istisnai bir tedbirdir. Ben ayrıcalık istemiyorum. Yalnızca hukukun herkes için öngördüğü güvencelerin benim hakkımda da eksiksiz uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.

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'HİÇBİR YERE KAÇMAYACAĞIM'

Delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığını belirten Böcek, "15 aylık soruşturma kapsamında 151 kişiydik. 149 kişi tahliye oldu. Sadece oğlum ve ben kaldık. Her defasında yapılan tutukluluk incelemesinde delil karartma ve kaçma şüphesi gibi üzücü ifadeler beni, oğlumu, ailemi ve sevenlerimi çok üzüyor. Ben bu topraklarda doğdum. Hiçbir yere kaçmayacağım ve bu topraklarda öleceğim. Tutuklulukta geçen süre, yargılama boyunca sergilediğim tutum, mevcut sağlık koşullarım ve tutuklamanın istisnai niteliği birlikte gözetilerek, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde uygun adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmama karar verilmesini saygıyla talep ediyorum" dedi.

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GÖKHAN BÖCEK, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuklu sanık Gökhan Böcek de suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Hazırlanacak mütalaanın ardından bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.