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        CW SolarCell'e Yeşil Dönüşüm İhracat ödülü

        CW Enerji'nin iştiraki olan ve hücre üretimi gerçekleştiren CW SolarCell Yeşil Dönüşüm İhracat Ödülü'nün sahibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:48 Güncelleme:
        CW SolarCell'e Yeşil Dönüşüm İhracat ödülü

        CW Enerji'nin iştiraki olan ve hücre üretimi gerçekleştiren CW SolarCell Yeşil Dönüşüm İhracat Ödülü'nün sahibi oldu.

        Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde CW Enerji'nin iştiraki olarak hücre üretimi gerçekleştiren CW SolarCell, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından Yeşil Dönüşüm İhracat Ödülü'ne layık görüldü. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın da yer aldığı törende, CW SolarCell de yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki faaliyetleri ve yeşil dönüşüme katkıları dolayısıyla ödül alan şirketler arasında yerini aldı. Ödül hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sürdürülebilir üretim, yüksek teknoloji ve ihracat odaklı büyümenin şirketin temel stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, CW SolarCell'in elde ettiği bu başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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        "Yeşil dönüşüme güçlü katkı sağlıyoruz"

        Yeşil dönüşümün yalnızca enerji sektörünü değil, küresel ekonominin ve sanayinin geleceğini de şekillendiren önemli bir süreç olduğuna dikkat çeken Sarvan, "Dünyada enerji dönüşümü hız kazanırken yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uluslararası pazarlara sunulması her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. CW Enerji olarak biz de bu dönüşümün yalnızca bir parçası olmakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz teknolojiler ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla sürece katkı sağlamayı hedefliyoruz. İştirakimiz CW SolarCell bünyesinde hayata geçirdiğimiz güneş hücresi üretim yatırımlarımızı, ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesini artıran ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayan stratejik adımlar olarak değerlendiriyoruz. CW SolarCell'in BAİB tarafından Yeşil Dönüşüm İhracat Ödülü'ne layık görülmesi, bu alandaki çalışmalarımızın değer görmesi açısından bizleri son derece mutlu etti" dedi.

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        Uçtan uca entegre bir üretim ekosistemi

        Güneş enerjisi sektöründe uçtan uca entegre bir üretim ekosistemi oluşturduklarını dile getiren Sarvan, güneş hücresinden yüksek verimli güneş panellerine, alüminyum çerçeve ve montaj sistemlerinden EVA, EPE ve POE gibi panel üretiminde kullanılan kritik bileşenlere kadar geniş bir üretim altyapısına sahip olduklarını söyledi. Bu yapıyı enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj çözümleri, ısı pompaları ve akıllı enerji yönetim teknolojileriyle desteklediklerini belirten Sarvan, "Enerjinin üretiminden depolanmasına ve yönetimine kadar uzanan geniş bir ekosistem oluşturuyoruz. Üretimin farklı aşamalarını kendi bünyemizde gerçekleştirebilme kabiliyetimiz sayesinde kalite standartlarımızı sürekli geliştiriyor, teknolojik yetkinliğimizi artırıyor ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü pekiştiriyoruz. CW SolarCell de bu entegre yapımızın en önemli halkalarından birini oluşturuyor" dedi.

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        Ödülü Yönetim Kurulu Temsilcisi Nihan Demirtaş Taylan aldı

        Öte yandan CW SolarCell adına ödülü CW Enerji Yönetim Kurulu Temsilcisi Nihan Demirtaş Taylan aldı. Taylan, Yeşil Dönüşüm İhracat Ödülü'ne layık görülmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, "Güçlü üretim altyapımız, ileri teknoloji yatırımlarımız ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızla ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini dünya pazarlarına taşımaya devam ediyoruz. Yeşil dönüşümün geleceğin ekonomisini şekillendirdiği bu dönemde böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmek bizler için son derece kıymetli. Bu başarıyı, yüksek teknolojiye dayalı yerli üretim ve sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize katma değer sağlamaya, yeni pazarlarda büyümeye ve Türk mühendisliğinin gücünü daha geniş coğrafyalara ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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