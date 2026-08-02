Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

        Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 22:25 Güncelleme:
        Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

        Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 55'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 630 pehlivan mücadele etti.

        Yarı finalde İsmail Balaban'ı yenen Enes Doğan ile Tufan Güzel'i yenen Seçkin Duman, finalde karşılaştı.

        Finalde rakibini yenen Enes Doğan, başpehlivanlığa ulaştı.

        Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından verildi.

        Güreş ağalığı için 3 kişinin yarıştığı açık artırmayı da 8 milyon 777 bin lira teklifle Utkan Hasan Eminoğlu kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        Antalya'da moloz dökerken telleri koparıp yangına neden olan sürücüye 115 b...
        Antalya'da moloz dökerken telleri koparıp yangına neden olan sürücüye 115 b...
        Antalya'da düzenlenen 55. Ayran Festivali'nde, Safiye Soyman ve Faik Öztürk...
        Antalya'da düzenlenen 55. Ayran Festivali'nde, Safiye Soyman ve Faik Öztürk...
        Motokuryeye döner bıçaklı saldırı iddiası Kopma derecesine gelen parmakları...
        Motokuryeye döner bıçaklı saldırı iddiası Kopma derecesine gelen parmakları...
        Özel sektör öğretmenleri için müstakil sendika kanunu talebi
        Özel sektör öğretmenleri için müstakil sendika kanunu talebi
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü, sahiller doldu
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü, sahiller doldu
        ASAT'tan COP31 öncesi altyapı hamlesi
        ASAT'tan COP31 öncesi altyapı hamlesi