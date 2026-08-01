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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

        Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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