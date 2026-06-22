Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 18:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına orman işçileri arazözlerle karadan müdahalede bulunurken, helikopterler de havadan söndürme çalışmasına destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        "İran silah denetimlerini kabul edecek"
        "İran silah denetimlerini kabul edecek"
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!

        Benzer Haberler

        COP31 Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi
        COP31 Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi
        Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılığa hibe kovan desteği
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılığa hibe kovan desteği
        Antalya'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
        Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
        Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
        Üst geçitte 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı Zincirleme kazaya karışan sürü...
        Üst geçitte 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı Zincirleme kazaya karışan sürü...