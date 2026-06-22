Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden arıcılığa hibe kovan desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla üreticilere yönelik hibe kovan desteği sağladı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda Antalya'da arıcılığın yaygınlaştırılması ve üretici sayısının arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Ücretsiz arıcılık kursları ile vatandaşa arıcılık eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi, kovan hibesi ile de üretimi teşvik ediyor.



Bu kapsamda, kent merkezinde başlayan kovan dağıtımları, etaplar halinde ilçe ve ilçe merkezlerine uzak yayla mahallelerinde devam ediyor.



Ekipler, Alanya'da 88, Korkuteli'nde 147, Kaş'ta ise 48 üreticiye toplam 849 arı kovanını imza karşılığında teslim etti. Arıcılık belgesi ile talepte bulunan vatandaşlara her başvuru için 3 kovan verildi.



Kaş'ın Gelemiş Mahallesi'nde yaşanan sel afetinde arı kovanları zarar gören Ramazan Yiğit, "Bölgemizde yaşanan sel afetinde 100'e yakın kovan arımı kaybederek mağduriyet yaşamıştım. İlgili kurumlara ve Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulundum. iİmkanlar dahilinde belediyemiz sağ olsun yanımızda olarak kovan hibe etti, bizleri çok sevindirdi. Mağduriyetimizi giderdiler." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



