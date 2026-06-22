Antalya'da elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.



Atatürk Caddesi'nde kaldırımda bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevredeki iş yeri sahipleri tarafından yangın tüpleriyle yapıldı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olası bir tehlikeye karşı caddede park halindeki araçlar, sahipleri tarafından kaldırılırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında elektrik trafosu kullanılamaz hale gelirken, bazı iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

