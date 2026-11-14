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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, Türkiye Kadın Pavilyonu ile "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" sergisini gezdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi ve Yeşil bölgelerde bazı incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 22:24 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, Türkiye Kadın Pavilyonu ile "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" sergisini gezdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi ve Yeşil bölgelerde bazı incelemelerde bulundu.

        Göktaş, COP31 kapsamında katıldığı "Türk Dünyasındaki Kadın Liderlerin İklim Eylemine Katkılarının Güçlendirilmesi Etkinliği"nin ardından, Mavi Bölge'deki Türkiye Kadın Pavilyonu'nu ziyaret etti.

        Burada COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan ile bir süre sohbet eden Göktaş, "Burayı her daim canlı tutan kadın kolları başkanımız ve bütün ekibiyle gurur duyuyoruz. Kadın elinin değdiği bir pavilyon olmuş. Hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

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        Daha sonra Yeşil Bölge'ye geçen Göktaş, Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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