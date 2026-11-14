İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Anadolu Ateşi COP31'de sahne aldı

Anadolu Ateşi, 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında da Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren özel bir gösteri sunmuştu.

COP31 Alanı'ndaki Green Zone'da bulunan Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da iki ayrı gösteri gerçekleştiren topluluk, Anadolu'nun kültürel zenginliğini müzik ve dansla sahneye taşıdı.

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