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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gazze'de savaşın insani ve çevresel bilançosu, sergiyle katılımcılara anlatılıyor

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gazze'de savaşın insani ve çevresel bilançosu, sergiyle katılımcılara anlatılıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında açılan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, Gazze'de savaşın yol açtığı insani ve çevresel yıkımı gözler önüne seriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gazze'de savaşın insani ve çevresel bilançosu, sergiyle katılımcılara anlatılıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında açılan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, Gazze'de savaşın yol açtığı insani ve çevresel yıkımı gözler önüne seriyor.

        Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından Anadolu Ajansının

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