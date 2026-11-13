İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Gazze'de savaşın insani ve çevresel bilançosu, sergiyle katılımcılara anlatılıyor
SÜLEYMAN ELÇİN - Küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında açılan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, Gazze'de savaşın yol açtığı insani ve çevresel yıkımı gözler önüne seriyor.
Giriş: 13.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
SÜLEYMAN ELÇİN - Küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında açılan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" deneyim sergisi, Gazze'de savaşın yol açtığı insani ve çevresel yıkımı gözler önüne seriyor.
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