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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Hidroelektrik, Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Vizyonu'nda sistemin omurgası olacak

        HÜMEYRA AYAZ - Türkiye, 2040 Milli Enerji Vizyonu kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken hidroelektrik santrallerinin (HES) elektrik sistemindeki dengeleme ve depolama rolünü güçlendirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Hidroelektrik, Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Vizyonu'nda sistemin omurgası olacak

        HÜMEYRA AYAZ - Türkiye, 2040 Milli Enerji Vizyonu kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken hidroelektrik santrallerinin (HES) elektrik sistemindeki dengeleme ve depolama rolünü güçlendirecek.

        Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı değerlendirmede, hidroelektriğin rüzgar ve güneş enerjisindeki üretim değişimlerini dengeleme ve enerji arz güvenliğini sağlama açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

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        2040 Milli Enerji Vizyonu kapsamında açıklanan 6 bin megavatlık pompaj depolamalı HES hedefini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Güven, bu yatırımların yenilenebilir enerji hamlesinin önemli bir ayağını oluşturacağını ifade etti.

        Güven, bu vizyonda güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) kapasitelerinin üç katına çıkarılmasının söz konusu olduğunu dile getirerek, "Şu anda 44 gigavat olan rakam, 120 gigavat olarak belirlendi. Yüzde 63 olan yenilenebilir enerji oranı, yüzde 77'ye çıkarılıyor. Hızlıca hareket edilirse HES'leri de sistemin omurgası olarak tuttuğumuz takdirde arz güvenliğini sağlama ve frekansı koruma noktasında yatırımlar daha hızlı hayata geçecek." dedi.

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        - Barajlar, su pili olarak öne çıkıyor

        Hidroelektrik santrallerinin su depolama kabiliyeti sayesinde enerji sisteminde batarya işlevi gördüğüne dikkati çeken Güven, Türkiye'nin bu alanda güçlü altyapıya sahip olduğunu söyledi.

        Güven, kimyasal pillerin konuşulduğu bugünlerde su pillerinin de barajlar olarak öne çıktığının altını çizerek, "Türkiye'de 23 bin megavat kadar su depolamalı santral bulunuyor. Büyük barajlarımızla saatlik, aylık, haftalık ve yıllık ölçekte büyük bir güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

        Hidroelektriğin rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının sisteme entegrasyonunu kolaylaştırdığını vurgulayan Güven, "HES'ler hem yenilenebilir enerji kaynağı hem de baz yük gibi çalışabilir. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından ayrışan, onlarla rekabet eden değil onları tamamlayan bir güç." değerlendirmesinde bulundu.

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        - Hidroelektriğin rolü daha da önem kazanacak

        Türkiye'nin enerji koridoru olmaktan enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Güven, enerji kaynaklarının çeşitlenmesiyle hidroelektriğin sistemdeki öneminin daha iyi anlaşılacağını söyledi.

        Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının dengelenmesinde hidroelektriğin önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Güven, pompaj depolamalı santrallerin yanı sıra mevcut barajlı HES'lerin de ilave yatırımlarla bu sisteme dahil edilebileceğini vurguladı.

        Güven, dünyada pompaj depolamalı HES yatırımlarının sürdüğüne işaret ederek, Avrupa ve Asya ülkelerinin bu alanda önemli projeler geliştirdiğini ve Türkiye'nin de 2040 hedefleri doğrultusunda yatırımlarını artırabileceğini dile getirdi.

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        Bu yatırımların hayata geçirilmesi için öngörülebilir enerji piyasası ve finansman koşullarının önem taşıdığının altını çizen Güven, hidroelektrik santrallerinin sisteme kattığı esnekliğin ayrıca fiyatlandırılması gerektiğini söyledi.

        - Hibrit yatırımlarda finansman ve maliyet engeli

        Güven, HES'lerin güneş enerjisiyle hibrit hale getirilmesine yönelik çalışmalara değinerek, sektöre 1700 megavatlık hibrit santral lisansı tahsis edildiğini ancak düşük gün içi elektrik fiyatlarının yatırımların finansmanını zorlaştırdığını dile getirdi.

        Barajlı santrallerin geniş arazilere yayılması dolayısıyla hibrit yatırımlar için önemli potansiyel taşıdıklarını vurgulayan Güven, mevcut düzenlemeler ve yatırım maliyetleriyle ilgili sorunların çözülmesi halinde bu projelerin daha hızlı hayata geçirilebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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