Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19043 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.'nın kullandığı kamyon ile Emre K. idaresindeki 07 LL 590 plakalı motosiklet sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan motosiklet sürücüsü Emre K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesini bulunduğu öğrenilen genç motosikletli yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki sokak keşiminde motosikletin karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı ve kazanın ardından aracından inen kamyon sürücüsünün yerde yatan genci görünce elini başına götürerek yaşadığı üzüntü görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        TCMB enflasyon tahminlerini artırdı
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TOBB İş Forumu Açılış Programı'n...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TOBB İş Forumu Açılış Programı'n...
        COP31'de sıfır atık için uluslararası iş birliği
        COP31'de sıfır atık için uluslararası iş birliği
        Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele için Antalya Eylem Planı'nı baş...
        Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadele için Antalya Eylem Planı'nı baş...
        Kepez'de edebiyat yolculuğu Mavi ve Siyah ile sürüyor
        Kepez'de edebiyat yolculuğu Mavi ve Siyah ile sürüyor
        COP31'e 2 günde 100 bin kayıt
        COP31'e 2 günde 100 bin kayıt
        COP31 Başkanı Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım Filmi' paylaşımı
        COP31 Başkanı Kurum'dan 'Konuşmamız Lazım Filmi' paylaşımı