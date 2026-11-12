İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, TOBB İş Forumu Açılış Programı'nda konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla ifade etmek istiyorum. Sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz." dedi.

Kurum, TOBB İş Forumu Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, COP31 kapsamında yoğun ve önemli bir sürecin yürütüldüğünü, Eylem Gündemi'ni kabul ettiklerini ve Antalya Liderler Zirvesi'ni başlattıklarını belirtti.

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Devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarını paylaştığını aktaran Kurum, "Müzakerelerimiz devam ediyor. Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar olsun çok yoğun bir ilgi olduğunu gururla ifade etmek istiyorum. Sadece iki günde 100 bin kayıt yapıldı. Tarihin en yoğun katılımlı COP'unda bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atmak istiyoruz. Ülkeler önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyarken biz de COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştiriyoruz. Başından beri ne dedik? Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız, ortak irade arayacağız ve harekete geçeceğiz." diye konuştu.

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Kurum, COP31'i "Uygulama COP'u" olarak tanımladıklarını anımsatarak, alınan kararların artık sadece sözde kalmaması ve hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı hedefler belirlediklerini, Eylem ajandasındaki 10 gündem maddesi doğrultusunda iddialı ama ulaşılabilir, ölçülebilir bir yol haritası çizdiklerini vurgulayan Kurum, "Temiz enerji ve elektrifikasyondan yeşil sanayiye, sıfır atıktan metan azaltımına, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine; okyanuslardan sağlığa ve gençliğe kadar uzanan 10 başlık, hayatın her alanına dokunuyor. Bu başlıkların neredeyse her biri doğrudan sizi ilgilendiriyor, üretiminizi, yatırımlarınızı, geleceğinizi şekillendiriyor." dedi.

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Bakan Kurum, COP31 Eylem Ajandası ile dünyaya bir çağrı yaptıklarını dile getirerek, 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmak, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e taşımak istediklerinin altını çizdi.

Bu hedeflerin kağıt üzerinde kalırsa birer rakamdan ibaret olacağını anlatan Kurum, bunun için İklim Uygulama Köprüsü başlattıklarını, amaçlarının ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek, finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak olduğunu aktardı.

Kurum, bu köprünün en sağlam ayağının iş dünyası olduğuna dikkati çekerek, "İş dünyasının bilgi birikimini, yatırım gücünü, üretim kapasitesini ve yenilikçi yaklaşımını sürecin güçlü bir parçası haline getirmek istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizle kurduğumuz ortaklığın arkasında bu irade bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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- "Yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişi istihdam ediliyor"

COP31 Başkanı Kurum, iklim dönüşümünü ekonomik büyümenin, rekabet gücünün, teknolojik ilerlemenin ve yeni yatırım alanlarının önemli bir fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

Gelecek 10 yılın bu açıdan belirleyici olacağına işaret eden Kurum, bugünden temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni nesil iş modellerine yatırım yapan şirketlerin, geleceğin rekabet ortamında güçlü avantajlar elde edeceğini söyledi.

Küresel yatırım eğilimlerinin de bu yönelimi açık biçimde ortaya koyduğunu anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da dünya genelindeki enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor. Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımları ülkemize çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz.

Bu dönüşüm aynı zamanda yeni mesleklerin ve yeni istihdam alanlarının önünü açıyor. IRENA ve Uluslararası Çalışma Örgütünün verilerine göre yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon, emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların ise yaklaşık 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini öngörüyor."

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- "Türkiye'yi yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline getireceğiz"

Bakan Kurum, gençleri yeni becerilerle buluşturmak, çalışanların yetkinliklerini geliştirmek ve KOBİ'lerin nitelikli insan kaynağına erişimini artırmanın gelecek dönemin en önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtti.

Üretim anlayışının merkezine de sürdürülebilirliği yerleştirmek gerektiğini vurgulayan Kurum, enerjiyi, suyu ve ham maddeyi daha verimli kullanan, atığını azaltan, yeniden kullanım ve geri dönüşüm imkanlarını artıran bir üretim modelinin, işletmelere ekonomik güç kazandıracağını söyledi.

Bakan Kurum, büyük sanayi kuruluşlarından KOBİ'lere kadar üretim ve tüketim ekosisteminin bu anlayışla gelişmesini önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

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"Sürdürülebilirliği tedarik zincirinin tamamına yayarak üretim gücümüzü geleceğin şartlarına hazırlayacağız. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketimiz bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Sıfır atığı üretim anlayışımızın temel unsurlarından biri haline getirerek hem çevremizi koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücüne katkı sağlayacağız. COP31 kapsamında iş dünyamızla oluşturduğumuz bu güçlü işbirliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istiyoruz. Özel sektörümüzün burada kazandığı tecrübenin Türkiye'nin bütün üretim ekosistemine yayılması, KOBİ'lerimize ulaşması ve uzun vadeli kurumsal kapasiteye dönüşmesi COP31'in en değerli kazanımlarından biri olacaktır. İş dünyamızla biriz, beraberiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde üretim gücümüzü büyütecek, yeni fırsatları ülkemize kazandıracak ve Türkiye'yi yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline getireceğiz."