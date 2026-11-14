İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Oyuncular, COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti.
COP31 alanına gelen oyuncular Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, İpek Çiçek ve Berk Ali Çatal, Green Zone'da yer alan Türkiye Pavilyonu'nu gezdi.
Ardından COPArt sergisini ziyaret eden oyuncular, doğadan ve çevreden ilham alınarak, hazırlanan sanat eserlerini inceledi.
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