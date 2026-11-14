İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Oyuncular, COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi

Ardından COPArt sergisini ziyaret eden oyuncular, doğadan ve çevreden ilham alınarak, hazırlanan sanat eserlerini inceledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti.

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