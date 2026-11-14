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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Oyuncular, COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Oyuncular, COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:43 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Oyuncular, COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti.

        COP31 alanına gelen oyuncular Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, İpek Çiçek ve Berk Ali Çatal, Green Zone'da yer alan Türkiye Pavilyonu'nu gezdi.

        Ardından COPArt sergisini ziyaret eden oyuncular, doğadan ve çevreden ilham alınarak, hazırlanan sanat eserlerini inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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