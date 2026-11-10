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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan temiz enerjide stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

        Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, temiz enerji başta olmak üzere enerji sektöründeki işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel enerji bağlantısallığını geliştirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan temiz enerjide stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

        Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, temiz enerji başta olmak üzere enerji sektöründeki işbirliğini güçlendirmek ve bölgesel enerji bağlantısallığını geliştirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında "Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma" imza altına alındı.

        Anlaşmaya ilişkin imzalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili tarafından atıldı.

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        Anlaşma kapsamında, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi, dağıtımı ve ticaretinin geliştirilmesi, ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletiminin sağlanmasına yönelik teknik, ticari ve düzenleyici koşulların oluşturulması ve elektrik şebekeleri arasındaki entegrasyonun desteklenmesi hedefleniyor.

        Ayrıca, proje kapsamında enerji hizmetlerinin sunulmasını desteklemek amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişim ve veri aktarımının geliştirilmesi öngörülüyor.

        Söz konusu anlaşmayla bölgesel enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, temiz enerji ticaretinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dört ülke arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi de amaçlanıyor.

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        Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

        "Elektriğin TANAP'ı olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergahı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz. Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım, ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkanlar sunacak ve Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Dört ülkenin ortak iradesini yansıtan anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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