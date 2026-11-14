İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Yeşilay COP31'de bağımlılıkların çevreye verdiği zararı sanatla anlattı

FATİH HEPOKUR - RABİA SAPMAZ - Yeşilay, COP31 kapsamında açtığı "Yama Yama" sergisi ve "Şişenin Dibi" video enstalasyonuyla bağımlılık endüstrilerinin çevre üzerindeki etkilerini gündeme taşırken, bağımlılıkla mücadelede sanatın iyileştirici gücüne de dikkati çekiyor.

Antalya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı küresel iklim zirvesi COP31'de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası görüşmelere ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Konferans kapsamında Yeşil Bölge'de yer alan Yeşilay, bağımlılıkların yalnızca birey ve toplum sağlığını değil, doğal yaşamı ve çevreyi de etkilediği mesajını iki farklı sanatsal çalışmayla veriyor.

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- Bağımlılıkla mücadele eden danışanların eserleri COP31'de

Yeşilayın konferans kapsamında ziyaretçilerle buluşturduğu "Yama Yama" sergisi, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılık tedavisi gören danışanların katıldığı sanat atölyelerinde ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

Sanatçı İlhami Atalay'ın öğrencileriyle yürüttüğü atölye çalışmalarında, 30 danışan atık kumaşları yeniden değerlendirerek çeşitli sanat eserleri hazırladı.

Sergide, sıfır atık yaklaşımıyla üretilen eserlerin yanı sıra bu çalışmaları ortaya çıkaran danışanların bağımlılıktan kurtulma ve yeniden hayata tutunma hikayeleri de ziyaretçilere aktarılıyor.

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Yeşilayın COP31'deki diğer çalışması "Şişenin Dibi" video enstalasyonu ise bağımlılık endüstrilerinin doğal alanlarda ve insan yerleşimlerinde yol açtığı kirliliği, su ayak izini ve çevresel tahribatı görünür hale getiriyor.

Yeşilay, iki sanatsal çalışmanın yanı sıra farklı kuruluşlarla düzenlenen paneller aracılığıyla da bağımlılıkların çevresel sonuçlarını uluslararası platformlarda gündeme taşıyor.

- Sigara izmaritleri en sık karşılaşılan atık türlerinden biri

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, AA muhabirine, kurumun 106 yıldır Türkiye'de ve uluslararası alanda bağımlılıklarla mücadele ettiğini belirterek, çalışmalarını önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk alanlarında sürdürdüklerini söyledi.

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Bağımlılık yapan endüstrilerin dünyanın en fazla kirliliğe neden olan sektörleri arasında yer aldığına işaret eden Ceylan, tütün, alkol ve madde bağımlılığının çevre sağlığı açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Sigara izmaritlerinin dünya genelinde en sık karşılaşılan atık türlerinden biri olduğunu vurgulayan Ceylan, "Bağımlılıkla mücadele, aynı zamanda çevrenin korunması anlamına geliyor." dedi.

Ceylan, sanatın bireylerin ruhsal ve sosyal iyilik halinin desteklenmesinde önemli bir araç olduğunu belirterek, sanat çalışmalarının iyileşme sürecine katkı sunduğunu dile getirdi.

Ekonomik sıkıntılar, doğal afetler, sağlık sorunları ve ruhsal zorluklar yaşayan bireylerin iyileşme süreçlerinde farklı destekleyici yöntemlerden yararlanabildiğini anlatan Ceylan, sanatın da bu yöntemlerin başında geldiğini kaydetti.

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"Yama Yama" sergisinin çevre bilinci, sıfır atık yaklaşımı, sanat ve ruh sağlığını bir araya getirdiğini vurgulayan Ceylan, "Atık kumaşları, sanatı ve ruh sağlığını bir araya getirdiğimiz bu çalışmada, iyileşme sürecinin danışanlar üzerindeki olumlu etkisini görüyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlara, sanatın çalışmalarında bir partner ve yol arkadaşı olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şişenin Dibi" video enstalasyon aracılığıyla da bağımlılık endüstrilerinin üretim ve tüketim süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerine dikkati çektiklerini belirten Ceylan, ziyaretçileri çalışmayı yerinde deneyimlemeye davet etti.

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"COP31, çevre sorunlarının uluslararası gündeme taşınması için fırsat"

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının çevre sorunlarının uluslararası düzeyde tartışılması bakımından önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Ceylan, konferansın Türkiye, bölge ve dünya açısından değer taşıdığını söyledi.

Antalya gibi uluslararası tanınırlığa sahip bir kentte çevre sorunlarının milyonlarca ziyaretçinin ve dünya kamuoyunun gündemine taşınmasının önemine işaret eden Ceylan, Yeşilay'ın bu kapsamda bağımlılıkların çevresel etkilerine ilişkin çalışmalarını da uluslararası platforma taşıdığını belirtti.

Ceylan, kasım ayında yayımladıkları "Bağımlılık ve Çevre Araştırma Raporu" üzerinden konuyu COP31 gündemine taşıdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

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"Bu konferansla bağımlılıkların çevreye verdiği zararları, kasım ayında yayımladığımız 'Bağımlılık ve Çevre Araştırma Raporu' üzerinden gündeme taşıdık. Böyle kıymetli, insanlık için önemli bir konunun ülkemiz üzerinden globalde tartışılıyor olması çok kıymetli. Yeter mi? Asla yetmez. Ama o diyaloğu başlatmak, bu konunun önemli bir konu olduğunu bilmek ve bunun Türkiye'de gerçekleşmesi çok önemli."