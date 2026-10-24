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        Kepez MotoDrag Şampiyonası'nda motorlar ısındı, final yarın

        Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye MotoDrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışlarında heyecan Kepez Yeni Drag Pisti'nde başladı. Sporcular bugün antrenman ve sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele ederken, şampiyonanın final yarışları yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Kepez MotoDrag Şampiyonası'nda motorlar ısındı, final yarın

        Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye MotoDrag Şampiyonası’nın 4. ayak yarışlarında heyecan Kepez Yeni Drag Pisti’nde başladı. Sporcular bugün antrenman ve sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele ederken, şampiyonanın final yarışları yarın gerçekleştirilecek.

        Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen Türkiye MotoDrag Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti’nde başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların katıldığı organizasyon, hız ve adrenalini motor sporları tutkunlarıyla buluşturuyor. Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde bulunan Kepez Yeni Drag Pisti’nde sabah saatlerinde başlayan program kapsamında sporcular, antrenman ve sıralama turlarında piste çıktı. Yarış öncesinde motosikletlerinin performansını test eden sporcular, sıralamadaki yerlerini belirlemek ve yarınki final mücadeleleri öncesinde avantaj elde etmek için ter döküyor. Güçlü motosikletlerin pistteki hızlanışı ve sporcuların zamana karşı mücadelesi, organizasyona heyecan kattı. Farklı şehirlerden gelen yarışmacılar, şampiyonanın Kepez ayağında dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet ediyor.

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        11 kategoride mücadele

        Şampiyonanın 4. ayak yarışlarında Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, standart 300 ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediliyor. Farklı sınıflarda yarışan sporcular, bugünkü antrenman ve sıralama turlarının ardından yarın gerçekleştirilecek final yarışlarında dereceye girmek için piste çıkacak.

        Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından gözler yarın yapılacak final yarışlarına çevrilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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