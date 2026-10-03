Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca Ticaret Borsasında meclis üyeliği seçimi yapıldı

        Kumluca Ticaret Borsasında meclis üyeliği seçimi yapıldı

        Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) üyeleri meclis üyelerini seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Kumluca Ticaret Borsasında meclis üyeliği seçimi yapıldı

        Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) üyeleri meclis üyelerini seçti.

        Borsa binasında yapılan olağan genel kurulda, mevcut başkan Fatih Durdaş'ın yer aldığı tek listeyle seçime gidildi.

        Oyların tamamını alan listede yer alan Fatih Durdaş, Ahmet Kaya, Aykut Kaya, Süleyman Köksal, Sedat Özdilek, Ali Avcı, Kutuluş Yıldız, Hamdi Karakoyunlu, Yasin Kansu, Ali Duran, Cihat Öngel, Tolga Çevik, Mehmet Atıcı ve Nihat Yılmaz meclis üyeliğine seçildi.

        Durdaş, gazetecilere, 2009 yılında başladıkları KUTBO yönetiminde her geçen gün hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

        Geçmişte yaptıkları hizmetleri daha ileriye taşımak istediklerini ifade eden Durdaş, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetler bundan sonra yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Bugün burada seçimde de bunu gördük, tüm üyelerimize, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemdeki hedefimiz, borsamıza müstakil bir hizmet binası kazandırmak. Bunun dışında üyelerimize borsamız çatısı altında verebileceğimiz hizmetlerin en iyisini vermek. Bu konuda da hizmet kalitemiz her geçen yıl yapılan denetimlerle tescilleniyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Meclis üyeleri, gelecek günlerde toplanarak başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da meme kanseri farkındalığı için gökyüzüne pembe balonlar bırakıld...
        Antalya'da meme kanseri farkındalığı için gökyüzüne pembe balonlar bırakıld...
        Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Finike Belediye Başkanı Geyikçi, din görevlileriyle buluştu
        Finike Belediye Başkanı Geyikçi, din görevlileriyle buluştu
        Antalya, dünya turizminin profesyonellerini ağırlayacak
        Antalya, dünya turizminin profesyonellerini ağırlayacak
        Doğada terk edilen kızıl geyik yavrusu "Yaşarcan" yaşam parkında ziyaretçil...
        Doğada terk edilen kızıl geyik yavrusu "Yaşarcan" yaşam parkında ziyaretçil...
        Prof. Dr. Nevzat Çevik'in "Zamana Notlar" kitabı tanıtıldı
        Prof. Dr. Nevzat Çevik'in "Zamana Notlar" kitabı tanıtıldı