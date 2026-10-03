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        Manavgat'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Manavgat'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ünsağ Akbaş (53) yönetimindeki 42 VK 607 plakalı tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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