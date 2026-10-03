Manavgat'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 03.10.2026 - 20:21 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ünsağ Akbaş (53) yönetimindeki 42 VK 607 plakalı tır, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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