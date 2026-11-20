SAMSUNG Electronics, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında, gençleri yapay zeka alanında geleceğin becerileriyle donatarak iklim ve sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm üretmelerini sağlayan Innovation Campus programını dünyaya örnek bir model olarak sundu. Türkiye’de 2020 yılından bu yana UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülen programa, bugüne kadar 81 ilden ve 200 üniversiteden 31 binden fazla genç başvururken, mezunların yüzde 90’ından fazlası da istihdama katıldı.

Samsung Electronics, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında yapay zeka çağında gençlerin geleceğin becerileriyle nasıl donatılabileceğini ve bu becerilerin sürdürülebilir bir gelecek için nasıl çözümlere dönüştürülebileceğini anlattı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye stratejik ortaklığıyla COP31 Blue Zone’da düzenlenen panelde Samsung, UNDP Türkiye, kamu ve akademi temsilcileri; yapay zekâ eğitiminden iklim eylemine, gençlerin istihdamından üniversite-sanayi iş birliğine kadar farklı başlıklarda, gençlerin teknoloji tüketicisinden teknoloji üreticisi ve problem çözücü konumuna geçmesini sağlayacak eğitim ekosistemini gündeme taşıdı. ‘The Future of Youth Education with AI for a Better World’ başlıklı panelin odağında, Samsung’un global ölçekte yürüttüğü ve Türkiye’de de 2020 yılında hayata geçirilen Innovation Campus Programı yer aldı.

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Panelde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ofisinden Burcu Miraç Dıraor Aydın, “Yapay zeka, dijital ve yeşil dönüşümün hızlanmasında önemli bir rol oynuyor. Ancak bu dönüşümün potansiyelini hayata geçirmek için eleştirel, bütünsel ve çevik düşünme gibi insani yetkinliklerin ve teknik alan bilgisinin yanı sıra yaratıcılık ve kurumlararası iş birliklerinin tesisi önem taşıyor. Farklı disiplinleri, uzmanlık alanlarını ve paydaşları bir araya getirmek de bu sürecin önemli bir parçası. Innovation Campus programı, bu yaklaşımıyla öncü bir model oluşturuyor; ortak değer üretimini teşvik ederek sahada güçlü bir etki yaratıyor” dedi.

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‘SADECE YAPAY ZEKAYA DEĞİL, GENÇLERE DE YATIRIM YAPMALIYIZ’

Panelde, Samsung Electronics Suwon Ofisi Kurumsal Vatandaşlık Bölümü Başkanı Jeehyun Yoon da konuşmacı olarak yer aldı. COP31’in gençlerin eğitim ve becerilerle güçlendirilmesi, teknolojinin iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma için çözümlere dönüştürülmesi yönündeki odağının, Samsung’un ‘Together for Tomorrow / Enabling People’ vizyonuyla örtüştüğünü belirten Jeehyun Yoon, “Samsung olarak gelecek nesillerin sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirmeleri için onları güçlendirmeyi ve kapsamlı eğitim programlarıyla herkes için daha iyi bir dünya inşa etmeye katkı sunmayı hedefliyoruz. Yapay zekânın daha iyi bir dünyaya katkı sağlamasını istiyorsak, yalnızca yapay zekâ teknolojilerine değil, bu teknolojileri kullanacak, yönetecek ve şekillendirecek gençlere de yatırım yapmalıyız. Samsung’un Innovation Campus programının nihai hedefi de gençleri yalnızca yapay zekâ kullanıcıları olarak değil, geleceği yapay zekayla şekillendirecek çözüm üreticileri olarak yetiştirmek” diye konuştu.

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Innovation Campus programının gücünün, UNDP, Samsung ve Türkiye’deki gençler arasında kurulan stratejik iş birliğinden kaynaklandığını belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paovic ise, "Program, özel sektörün uzmanlığını kalkınma perspektifiyle bir araya getirerek gençlerin uygulamaya yönelik yapay zekâ becerileri kazanmalarını ve bu becerileri günümüzün sorunlarına çözüm üretmek için kullanmalarını sağlayacak fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla bu, gençler için ve gençlerin öncülük ettiği bir iş birliği. Geleceğe hazırlayan bir eğitim yaklaşımı, gençleri yalnızca yarının mesleklerine hazırlamakla kalmamalı; aynı zamanda daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için ihtiyaç duydukları teknolojilerle, yeşil becerilerle ve yenilikçi düşünme yaklaşımıyla güçlendirmelidir. Bu hedeflere ulaşılmasında sektörler arası iş birliği hayati bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

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INNOVATİON CAMPUS TÜRKİYE’DE 2020’DEN BU YANA BÜYÜYOR

Innovation Campus, Samsung tarafından global ölçekte hayata geçirilen bir eğitim programı olarak Türkiye’de 2020 yılında Samsung Electronics Türkiye ve UNDP Türkiye iş birliğiyle başladı. Program; gençlere yapay zekâ, kodlama ve gelişen teknolojiler alanında ileri teknoloji becerileri kazandırırken, Samsung’un teknoloji ve sorumlu yapay zekâ konusundaki uzmanlığını UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifi ve mentorluk yaklaşımıyla bir araya getiriyor. Türkiye’de bugüne kadar 81 ilden ve 200 üniversiteden 31 binden fazla genç programa başvurdu. Katılımcıların yüzde 52’sini kadınlar oluştururken, Samsung kadınların STEM ve yapay zekâ alanlarında daha güçlü temsil edilmesini desteklemek amacıyla kadınlara özel yapay zekâ sınıflarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık eğitimleri de sunuyor. Programdan mezun olan gençlerin yüzde 90’ından fazlasının istihdama katılması ise Innovation Campus’un yalnızca teknoloji eğitimi sunan bir program olmanın ötesinde, gençlerin iş gücüne geçişine katkı sağlayan bir model olduğunu ortaya koyuyor.

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YAPAY ZEKA EĞİTİMİ GERÇEK DÜNYA PROBLEMLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞÜYOR

Innovation Campus’ta eğitim, teorik yapay zeka bilgisinin ötesine geçerek uygulamalı öğrenme ve proje geliştirmeye odaklanıyor. Katılımcılar; keşifsel veri analizi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, dil modelleri ve derin öğrenme gibi alanlarda eğitim alırken, programın sonunda öğrendiklerini gerçek dünya sorunlarına yönelik projelere dönüştürüyor. Bu projeler arasında sürdürülebilir tarım, karbon emisyonlarının analizi, yenilenebilir enerji dönüşümü, enerjiye erişim ve kaynak verimliliği gibi alanlara odaklanan çalışmalar bulunuyor. Örneğin bir Innovation Campus projesinde yapay zekâ kullanılarak hidroponik domates üretiminde su tüketimi, besin kullanımı ve emisyonların optimize edilmesi hedeflenirken, başka bir projede 176 ülkeden 20 yıllık veri kullanılarak küresel karbon emisyonlarının tahmin edilmesine yönelik bir yapay zekâ modeli geliştirildi.

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INNOVATİON CAMPUS DAHA FAZLA ÜNİVERSİTEYE ULAŞIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Milli Teknoloji Akademisi’nin dijital öğrenme platformu Sektör Kampüste Programı’nın da paydaşı olan Innovation Campus, yapay zekâ eğitimlerini daha fazla üniversite kampüsüne taşımayı sürdürüyor. Bu iş birliği kapsamında program Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de yeni öğrencilerle buluşuyor. Böylece Samsung’un yapay zekâ eğitimine yönelik global yaklaşımı, Türkiye’nin teknoloji ve yetenek geliştirme ekosistemiyle daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşıyor.