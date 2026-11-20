Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Şelale Caddesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu Parkı'nda 12 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği kanal boyu park projesini tamamladı.

Kepez Belediyesi tarafından ilçenin yeşil alanlarını artırmak, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu Parkı'nda yürütülen kanal boyu park projesi tamamlandı. Toplam 12 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle park, modern ve kullanışlı bir yaşam alanı olarak yeniden şekillendirildi. Park projesi kapsamında 680 metre uzunluğunda servis yolu oluşturulurken, 3 bin 700 metrekarelik kaldırım ve yürüyüş yolu yapıldı. Alanın 4 bin 750 metrekaresinde ise yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

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"Kepez'i geleceğe hazırlıyoruz"

Çocukların güvenle ve keyifle vakit geçirebilmesi için 175 metrekarelik oyun alanı oluşturulan parkta, gençler ve yetişkinlerin spor yapabilmesi amacıyla 185 metrekarelik fitness alanı da hazırlandı. Ayrıca vatandaşların dinlenip sosyalleşebilmeleri için 14 pergole ve oturma bankları yerleştirildi. Yeşil alanları, yürüyüş güzergâhları, çocuk oyun alanı ve spor donatılarıyla tamamlanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu Parkı, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına değer katacağını belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Biz Kepez'i sadece yolları ve binalarıyla değil, yeşil alanları, parkları ve sosyal yaşam alanlarıyla da geleceğe hazırlıyoruz. Parklarımız çocuklarımızın oyun oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerimizin birlikte vakit geçirdiği önemli yaşam alanlarıdır. Her mahallemizde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, doğayla buluşabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.