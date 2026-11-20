Kaza, Manavgat ilçesi AntalyaManavgat D400 kara yolu üzeri Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göne, Hasan F.'nin kullandığı 07 CBR 732 plakalı otomobil, seyir halindeki Osman T.'nin kullandığı 07 COY 419 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan römorka çarptı. arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle römork yerinden çıkarken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Hasan F.'nin hayati sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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