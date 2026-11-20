COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yürütülen operasyonel hazırlıklara ilişkin, "Gündüz zirve, gece operasyon COP31'de mesai hiç bitmiyor." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COP31'in operasyonel hazırlıkları, konaklamadan ulaşıma, yiyecek içecek hizmetlerinden sıfır atık yönetimine kadar birçok farklı alanda yürütüldü.

COP31 Başkanı Murat Kurum, çalışmalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından, "Gündüz zirve, gece operasyon COP31'de mesai hiç bitmiyor." ifadeleriyle paylaştı.

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- COP31 hazırlıkları

Operasyonel hazırlıkların detaylarına ilişkin bilgi veren COP31 Konaklama, Ulaşım, Lojistik, Sürdürülebilirlik ve Erişilebilirlik Sorumlusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu, ilk olarak alana girecek malzemelerin dış depoya geldiğini belirtti.

Gündüz malzemelerin tasnifinin yapıldığını, tasnif edilen malzemelerin araçlarla akşam saatlerinde alana alındığını aktaran Kulaklıoğlu, sürecin gece boyunca devam ettiğini bildirdi.

Bütün araçların sırayla X-Ray cihazına alındığını ve ardından "temiz bölge" denilen alanda beklediğini belirten Kulaklıoğlu, X-Ray sonuçlarının analizi yapıldıktan sonra uygunsa araçların sırayla içeriye alındığını anlattı.

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Alanda yer alan Mavi Bölge'de ve Yeşil Bölge'de iki ayrı lojistik dağıtım merkezinin bulunduğunu vurgulayan Kulaklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün araçlar orada malzemelerini dağıtım merkezinde indiriyorlar. Alan içerisindeki dağıtım ise bundan sonra malzemeler nokta nokta, catering malzemeleri catering noktalarına, büfelerin ve kahve mekanlarının malzemeleri ayrı ayrı küçük araçlarla noktasına kadar götürülüyor. COP31'e 196 ülkeden misafirlerimiz geldi. Müzakereciler, katılımcılar geldi. Onların güvenliği açısından bu lojistik süreçte güvenlik taramalarının yapılması, alana taranan güvenli malzemelerin sevk edilmesi de çok önemli. Bu süreçte gece boyunca hem emniyet güçlerimiz hem gümrük personelimiz hem de ajans firma personelleri görev yapıyorlar. Hepsi sorunsuz bir şekilde, başarılı bir şekilde bu süreci yürüttüler."