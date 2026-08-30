Serik'te sünnet şöleni düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesindesünnet şöleni düzenlendi.

Şölen öncesinde sünnet olacak çocuklar, kendileri için hazırlanan özel kıyafetleri giyerek üstü açık otobüsle ilçe merkezinde şehir turu attı.

Etkinlik alanında çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu, yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi. Animasyon gösterileri ve çeşitli yarışmalarla çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı.

Mehter takımının sahne aldığı programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İlçe protokolü, sünnet çocuklarıyla birlikte sahneye çıkarak gökyüzüne balon bıraktı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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Kumbul, törende yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Tekeli Otoparkı'nda düzenlenen şölene, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Güzel, AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.