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        TBMM, COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31.Taraflar Konferansı Kapsamında PAB Parlamenter Oturumu

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 16 Kazım tarihinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile birlikte düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        TBMM, COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31.Taraflar Konferansı Kapsamında PAB Parlamenter Oturumu

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 16 Kazım tarihinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile birlikte düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'in bir parçası olan toplantı, dünyanın dört bir yanından parlamenterleri bir araya getirecek. Toplantının ana gündemi, iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim işlevleri olacak.

        Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve PAB Başkanı Milton Dick'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından düzenlenecek altı oturumda Küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Türkiye'nin öncülüğünde küresel bir girişime dönüşen Sıfır Atık projesi kapsamında kaynakların etkin kullanımı, metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması, parlamenter denetim, iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi başlıkları konuşulacak.

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        Sonuç bildirgesinin kabulüyle sona erecek olan toplantıya birçok ülkeden meclis başkanı ve meclis başkan yardımcısı düzeyinde katılımın beklendiği, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuk parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının beklendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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