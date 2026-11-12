Antalya'da COP31 nedeniyle 7 ilçedeki kamu personeli yarın da idari izinli sayılacak

Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 13 Kasım'da da idari izinli sayılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 11-12 Kasım'da idari izinli sayıldığı belirtildi.

COP31 Konferansı nedeniyle kentte yaşanan yoğunluğun devam etmesi ve zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının ülkeden ayrılışlarının düzen içinde, güvenli ve aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla, ilgili genelge kapsamındaki idari izin süresinin bir gün daha uzatılmasının uygun görüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Bu çerçevede aynı kapsamda ve aynı ilçelerde 13 Kasım 2026 Cuma günü de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel idari izinli sayılacaktır. Adli ve askeri kuruluşlar bu uygulamanın dışındadır. İlgi genelgenin diğer hükümleri aynen geçerlidir. Bu kapsamda yöneticiler, COP31 organizasyonunda görevlendirilen personel ile kritik görev ve acil hizmetlerde çalışan personel 13 Kasım tarihinde de görevlerinin başında bulunacak, kurumlar açık tutulacak ve zorunlu durumlar için nöbetçi personel görevlendirilecektir."

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının trafik, asayiş ve güvenlik tedbirlerini, devlet ve hükümet başkanlarının ayrılış programı sona erinceye kadar en üst düzeyde sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Belediyeler toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerini bu duruma göre planlayacak, kaymakamlıklar uygulamayı takip ederek sonucu Valiliğe bildirecektir. Özel sektör kuruluşlarının ve işverenlerin, çalışma düzenlerini esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi imkanlarla planlamaları önemle tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.