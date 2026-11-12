Antalya'da COP31 süresince yeni tedbirler 14-21 Kasım da uygulanacak

Antalya Valiliği, COP31 kapsamında 1421 Kasım tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Düzenleme kapsamında ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler ve belirli yük taşıma araçlarının 06.0022.00 saatleri arasında D400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergâhını kullanmasına izin verilmeyecek.

Antalya’da düzenlenen COP31 organizasyonu kapsamında, 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında EXPO Bulvarı güzergâhında araç geçişlerine kısıtlama getirileceği, ağır tonajlı araçlar ile belirli yolcu ve yük taşımacılığı araçlarının ise bazı güzergâhları kullanamayacağı bildirildi.

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Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, COP31 organizasyonu kapsamında EXPO Bulvarı güzergâhında trafik tedbirleri uygulanacak. Turizm Yolu ile EXPO Bulvarı kesişim kavşağında bulunan 6 No.lu Kapama Noktası ile EXPO Bulvarı güzergâhı, yalnızca organizasyon kapsamında kullanılacak COP31 görselleriyle giydirilmiş servis otobüslerinin (shuttle) geçişine açık olacak.

EXPO Bulvarı üzerinde ikametgâhı veya iş yeri bulunan vatandaşların araçları dışında kalan tüm araçların söz konusu güzergâhı kullanmasına izin verilmeyecek.Trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde sağlanması, organizasyon süresince yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla ağır tonajlı araçlara da kısıtlama getirildi.

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Bu kapsamda ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler ile 3 bin 500 kilogram üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, 06.0022.00 saatleri arasında Alanya’dan Serik istikametine doğru Taşağıl Köprülü Kavşağı ayrımından itibaren D400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergâhını kullanamayacak.

Belirtilen trafik tedbirlerinin 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacağı bildirildi.