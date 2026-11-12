Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da COP31 süresince yeni tedbirler 14-21 Kasım da uygulanacak

        Antalya'da COP31 süresince yeni tedbirler 14-21 Kasım da uygulanacak

        Antalya Valiliği, COP31 kapsamında 1421 Kasım tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Düzenleme kapsamında ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler ve belirli yük taşıma araçlarının 06.0022.00 saatleri arasında D400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergâhını kullanmasına izin verilmeyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Antalya'da COP31 süresince yeni tedbirler 14-21 Kasım da uygulanacak

        Antalya Valiliği, COP31 kapsamında 1421 Kasım tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Düzenleme kapsamında ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler ve belirli yük taşıma araçlarının 06.0022.00 saatleri arasında D400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergâhını kullanmasına izin verilmeyecek.

        Antalya’da düzenlenen COP31 organizasyonu kapsamında, 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında EXPO Bulvarı güzergâhında araç geçişlerine kısıtlama getirileceği, ağır tonajlı araçlar ile belirli yolcu ve yük taşımacılığı araçlarının ise bazı güzergâhları kullanamayacağı bildirildi.

        REKLAM

        Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, COP31 organizasyonu kapsamında EXPO Bulvarı güzergâhında trafik tedbirleri uygulanacak. Turizm Yolu ile EXPO Bulvarı kesişim kavşağında bulunan 6 No.lu Kapama Noktası ile EXPO Bulvarı güzergâhı, yalnızca organizasyon kapsamında kullanılacak COP31 görselleriyle giydirilmiş servis otobüslerinin (shuttle) geçişine açık olacak.

        EXPO Bulvarı üzerinde ikametgâhı veya iş yeri bulunan vatandaşların araçları dışında kalan tüm araçların söz konusu güzergâhı kullanmasına izin verilmeyecek.Trafik akışının düzenli ve güvenli şekilde sağlanması, organizasyon süresince yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla ağır tonajlı araçlara da kısıtlama getirildi.

        REKLAM

        Bu kapsamda ağır tonajlı araçlar, şehirler arası otobüsler, yolcu taşımacılığı yapan yarım otobüsler ile 3 bin 500 kilogram üzeri yük taşımacılığı yapan kamyonetler, 06.0022.00 saatleri arasında Alanya’dan Serik istikametine doğru Taşağıl Köprülü Kavşağı ayrımından itibaren D400 kara yolunu ve Antalya il merkezine geliş güzergâhını kullanamayacak.

        Belirtilen trafik tedbirlerinin 1421 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"

        Benzer Haberler

        COP31 nedeniyle kamu personelinin izni 1 gün uzatıldı
        COP31 nedeniyle kamu personelinin izni 1 gün uzatıldı
        Antalya Otogarı'nda kolide nakledilen 'İguana' koruma altına alındı
        Antalya Otogarı'nda kolide nakledilen 'İguana' koruma altına alındı
        COP31'de Türk Telekom'un sürdürülebilir teknolojilerine yoğun ilgi
        COP31'de Türk Telekom'un sürdürülebilir teknolojilerine yoğun ilgi
        Bakan Kacır: Sanayi gücümüzü korumaya ve geliştirmeye kararlıyız (2)
        Bakan Kacır: Sanayi gücümüzü korumaya ve geliştirmeye kararlıyız (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'de dünya liderlerini karşıladığı yol Konya'n...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'de dünya liderlerini karşıladığı yol Konya'n...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi K...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - "En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi K...