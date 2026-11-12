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        COP31 nedeniyle kamu personelinin izni 1 gün uzatıldı

        Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin idari izinleri 1 gün uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        COP31 nedeniyle kamu personelinin izni 1 gün uzatıldı

        Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin idari izinleri 1 gün uzatıldı.

        Antalya Valiliği tarafından önceki gün yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) nedeniyle 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 1112 Kasım'da idari izinli sayılacağını açıklanmıştı. Valilik tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte Antalya'da düzenlenen COP31 Konferansı nedeniyle yaşanan yoğunluğun devam etmesi ve zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının ülkemizden ayrılışlarının düzenli, güvenli ve aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik idari izin süresinin bir gün uzatıldığı açıklandı.

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        Kamu personeli yarında idari izinli

        Açıklamaya göre Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 13 Kasım 2026 Cuma (Yarın) günü de idari izinli sayılacak. Adli ve askerî kuruluşlar bu uygulamanın dışında tutulurken, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla COP31 organizasyonunda görevlendirilen personel ile kritik görev ve acil hizmetlerde çalışan personel görevlerinin başında bulunacak. Kurumlar açık tutulacak ve zorunlu hizmetler için nöbetçi personel görevlendirilecektir. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alındığı belirtilirken, özel sektör kuruluşları ve işverenlere de çalışma düzenlerini esnek ve uzaktan çalışma imkânlarıyla planlamaları tavsiye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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